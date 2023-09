A Santa Casa de Curitiba é referência nos cuidados com a saúde da mulher e atendimento em ginecologia

No Brasil, a população feminina é maioria, com 51,1% do total de pessoas, segundo informações do último censo. Mesmo assim, a preocupação com a saúde da mulher é um tema recente nas políticas públicas do país, mais precisamente das primeiras décadas do século XX.

Os primeiros passos para normatização do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) só foram dados, simbolicamente, em 1983. Neste conteúdo, você descobrirá quais são os principais cuidados com a saúde integral da mulher e onde você pode realizar procedimentos ginecológicos com mais segurança.

Cuidados com a saúde da mulher

Diferentemente do início do século XX, quando a saúde da mulher se resumia a gravidez e parto, hoje ela é tratada integralmente, ou seja, também envolve a promoção de ações de prevenção e tratamento de doenças, além de cuidados relativos ao bem-estar emocional, social e físico.

Cuidados com a saúde na infância

Durante a infância, os cuidados com a saúde feminina abrangem educação, adoção de bons hábitos de higiene, vacinação, acompanhamento do desenvolvimento físico e psicológico das meninas, prevenção e uma boa alimentação.

Saúde na adolescência

É nesta fase que o acompanhamento ginecológico começa, já que durante a puberdade o corpo feminino muda, com circulação no organismo dos hormônios estrógeno e progesterona. Além disso, os pelos surgem, as mamas crescem e tem início o ciclo menstrual.

Saúde da mulher adulta

Para ter uma vida adulta saudável, a mulher precisa conhecer bem o próprio corpo e, assim, conseguir detectar preventivamente doenças, alterações hormonais ou outro sinal indicativo de que algo está errado.

Nesse sentido, é preciso consultar regularmente ginecologista e médicos de outras especialidades clínicas que também cuidam da saúde da mulher, além de adotar uma rotina de exames periódicos, como mamografia, preventivo, entre outros procedimentos preventivos.

Cuidados durante a menopausa

Assim como ocorre na puberdade, durante a menopausa o corpo feminino passa por mudanças que interferem na qualidade de vida. Nesse caso, a libido diminui, a fertilidade termina, ocorrem alterações hormonais, fim da menstruação, aumenta o risco de algumas doenças e outros problemas. Aqui, o acompanhamento médico é fundamental.

Doenças que afetam a saúde feminina

Infecção urinária, depressão e endometriose são algumas das doenças que podem afetar a saúde da mulher | Imagem: Shutterstock

Cada organismo tem uma necessidade diferente e as prioridades dos cuidados com a saúde podem ser diferentes de uma mulher para outra. Mesmo assim, há doenças que costumam ser mais comuns na vida delas e merecem atenção:

Endometriose;

Infecção urinária;

Trombose;

Câncer de colo de útero;

Câncer de mama;

Depressão;

Osteoporose.

Por que cuidar do sistema reprodutor feminino?

Mesmo as mulheres que não têm intenção de ter filhos devem se preocupar com a saúde reprodutiva, pois são cuidados com diferentes processos do organismo e questões hormonais capazes de afetar aspectos psicológicos e mentais.

Cuidar do sistema reprodutor feminino significa se proteger contra problemas de saúde, ter relações sexuais saudáveis e livre dos riscos de doenças sexualmente transmissíveis, manter a libido e cuidar da qualidade de vida.

Dicas para cuidar da saúde da mulher

Da infância à menopausa há precauções para cada fase da vida da mulher, cuidados gerais que precisam ser adotados para melhorar a qualidade de vida e aumentar a segurança para uma rotina saudável:

Ter uma alimentação saudável e praticar atividade física

Essas são recomendações importantes para mulheres e homens, mas, no caso delas, há uma maior predisposição para o acúmulo de gordura em algumas partes do corpo. Por isso, reforce a atenção com a qualidade dos alimentos ingeridos e praticar, pelo menos, 30 minutos diários de alguma atividade física prazerosa.

Fazer exames de rotina e autoexame de mama

Realizar check-ups periódicos é importante para tratar corretamente alguma doença ou detectar precocemente problemas de saúde, aumentando as chances de cura. O preventivo (papanicolau), a ultrassonografia de mama e mamografia são exemplos de exames de rotina feminina. Além disso, é essencial fazer o autoexame da mama.

Consultar regularmente um(a) ginecologista

Não espere sentir qualquer desconforto, dor ou mal-estar para procurar um(a) ginecologista. A boa saúde da mulher está ligada à realização de consultas de rotina, fundamentais para esclarecer dúvidas sobre o próprio corpo, adotar métodos contraceptivos, dentre outros pontos.

Manter uma boa higiene íntima

Principais problemas de saúde que você pode tratar na ginecologia: incontinência urinária, dismenorreia e amenorreia, doença inflamatória pélvica, câncer dos órgãos reprodutivos, infertilidade e fertilidade, prolapso dos órgãos pélvicos, menorragia, cervicite/corrimento/infecção vaginal, cisto ovariano e mioma.

Cuidar da saúde mental

Para o corpo da mulher funcionar bem, é fundamental estar com a saúde mental bem também. Para tanto, é bom evitar situações estressantes e tratar quadros de ansiedade ou depressão com profissionais especializados. Além disso, é necessário reservar um tempo para relaxar e praticar atividades prazerosas.

Cuidar da saúde sexual

Mulheres com vida sexual ativa devem adotar métodos contraceptivos e de prevenção contra DSTs, como usar preservativos, e realizar testes regularmente.

Santa Casa de Curitiba é referência na saúde da mulher e ginecologia

O setor de ginecologia da Santa Casa de Curitiba é voltado para práticas, consultas e procedimentos que ajudam a manter a saúde da mulher, por meio de cuidados com os órgãos do sistema reprodutor feminino, como vagina, útero e ovários.

Além disso, quase todos os ginecologistas da Santa Casa de Curitiba são também obstetras, tratando com paciência, delicadeza e carinho os casos das pacientes atendidas no hospital. Conheça o time de ginecologista e agende uma consulta agora mesmo.