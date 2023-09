O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar a audição, inclusive causar a perda auditiva.

Se você pensa que a idade avançada é a única razão para perda auditiva, está na hora de descobrir que também existem outros motivos que causam esse problema, como ouvir música alta com fones de ouvido, por exemplo.

Neste conteúdo, além de conhecer as principais causas da surdez ou perda da audição, você saberá como proteger e cuidar bem dos seus ouvidos e o que fazer, caso já esteja com comprometimento auditivo.

O que é perda auditiva?

A perda auditiva é a diminuição da capacidade que a pessoa tem de perceber os sons e diferenciá-los dos ruídos, dificultando a compreensão e processo de comunicação.

Esse problema pode ser consequência do envelhecimento, o motivo mais comum, mas também de otites frequentes, ruídos e outros fatores que veremos adiante.

Quais são os graus de perdas auditivas?

A surdez é classificada de acordo com um sistema de graus para a perda auditiva:

audição normal, com limiares auditivos baixos de 25 decibéis (dB);

perda leve, limiares acima de 25 e abaixo de 40 dB;

moderada, acima de 40 e abaixo de 70 dB;

severa, acima de 70 e abaixo de 90 dB,

profunda, com limiares acima de 90 dB.

Sintomas da perda de audição

Os sinais de alerta da surdez são:

escutar pequenos zumbidos, falar muito alto;

necessidade de aumentar o volume de um vídeo, rádio ou TV;

sensação de ouvido tampado;

dificuldade para falar no celular e compreender as palavras;

olhar constantemente para os lábios da pessoa enquanto conversa.

Quais são os tipos de perda auditiva?

Como uma das consequências da perda da audição é a redução na capacidade de distinguir ruídos de sons, se você estiver passando por esse problema, deverá sentir que consegue ouvir normalmente em situações silenciosas e sentir dificuldade em locais barulhentos.

Além disso, é provável que você não consiga mais ouvir o barulho de um pássaro cantando ou outros sons agudos. O nível da deficiência vai depender do tipo de perda auditiva:

Perda auditiva condutiva

Neste caso, a perda costuma ser temporária, podendo inclusive ser resolvida com uma simples limpeza do ouvido e remoção do excesso de cera, ou com uso de medicamentos ou uma cirurgia. Esse tipo de surdez é decorrente de problemas no ouvido médio ou externo causados por:

Infecções;

Tímpano perfurado;

Fluido o cera acumulados;

Osteosclerose (desenvolvimento ósseo anormal).

Perda auditiva neurossensorial

Este tipo de perda atinge a orelha interna e o nervo da audição, sendo comum no período de envelhecimento. Pode ser provocada por um traumatismo craniano, fatores genéticos e exposição a ruídos altos por longos períodos durante a vida.

Perda auditiva mista

Aqui acontece alteração condutiva como neurossensorial. É decorrente de problemas ouvido externo e também no interno. Nesse caso, o tratamento envolve implantes de condução óssea e de orelha média.

O que pode causar a perda auditiva?

Ouvir músicas ou sons altos constantemente pelos fones de ouvido pode provocar a perda auditiva | Imagem: Shutterstock

Embora o envelhecimento seja a principal causa da surdez, sendo essa perda também conhecida como presbiacusia, há outros motivos pelos quais alguém perde a audição, como você pode ver abaixo:

Uso de alguns medicamentos;

Perfuração ou ruptura do tímpano;

Presença de objetos estranhos ou líquido;

Excesso de cera;

Otites frequentes;

Traumas no ouvido;

Algumas doenças: lúpus, esclerose múltipla, meningite;

Ruído excessivo;

Tumores.

Por que fones de ouvido podem prejudicar a audição?

Se você é do tipo de pessoa que passa muito tempo com fones nos ouvidos, cuidado! Esse hábito pode prejudicar sua saúde auditiva, principalmente se forem modelos intra-articulares.

O tempo de exposição a sons de altíssima intensidade com uso de fones de ouvido pode causar traumas e dores nas orelhas, além de problemas auditivos graves, como a surdez induzida pelo ruído e zumbidos.

Para evitar, prefira fones externos e dê descanso às orelhas para que seus dutos auditivos consigam respirar e evitar danos futuros. Se possível, use fones com bloqueador de som.

Como tratar a perda auditiva?

Em alguns casos, a perda auditiva pode ser revertida com tratamento medicamentoso ou por meio de uma cirurgia. Por isso, é fundamental buscar ajuda de um médico otorrinolaringologista ao sentir qualquer sintoma suspeito.

Mesmo nos casos em que a surdez não tem cura, há diferentes formas de amenizar o problema como o uso de aparelhos auditivos. Assim, o paciente consegue viver melhor em sociedade e ter mais qualidade de vida. De acordo com o caso, os tratamentos indicados podem ser:

Lavagem do ouvido para reduzir o excesso de cera;

Aspiração do ouvido quando há objeto estranho ou água;

Uso de antibióticos, se o paciente tiver uma otite;

Uso de aparelhos auditivos ou implante coclear;

Cirurgia, em casos raros, como a estapedectomia, timpanoplastia e mastoidectomia.

Agende seu exame com o otorrino em um hospital de referência

Agora que você já sabe como é possível perder a audição e qual a importância de procurar ajuda de um especialista para cuidar da sua saúde auditiva

Com um centro médico que possui diversas especialidades clínicas, como otorrino, e equipamentos de ponta para realizar diferentes tipos de exame, a Santa Casa é referência em saúde desde 1880, quando foi inaugurada.

No hospital, são realizados ainda procedimentos mais complexos, como cirurgia cardíaca, bariátrica, do aparelho digestivo, torácica e neurológica, além dos serviços de enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, farmácia e educação física, como complemento a todos os tratamentos.

Na Santa Casa de Curitiba também são realizados exames preventivos como raio X, Doppler, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, dentre outros. O atendimento pode ser particular ou via planos de saúde.

Na Santa Casa de Curitiba também são realizados exames preventivos como raio X, Doppler, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, dentre outros.