A Santa Casa de Curitiba é referência na realização de hemodiálise e no tratamento de doenças renais.

A insuficiência renal faz com que rins não consigam desempenhar sua função, que é filtrar o excesso de fluidos e resíduos do sangue, evitando o desequilíbrio eletrolítico e acúmulo de toxinas no organismo.

O último censo da diálise divulgado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em março de 2023, mostrou que 120 mil pessoas no país precisam fazer hemodiálise por causa do mau funcionamento dos rins.

O que é Hemodiálise?

A hemodiálise é um procedimento que simula a função desempenhada pelos rins em nosso corpo, filtrar o sangue, por meio do uso de um equipamento especializado que limpa o sangue e mantém o equilíbrio do potássio, ureia, sódio, creatina e outras substâncias, controla a pressão arterial e elimina as toxinas.

Insuficiências renais

Os rins ajudam a manter o equilíbrio químico do nosso organismo quando eliminam (filtram) o excesso de fluidos e resíduos do sangue. Quando essa função está comprometida, a limpeza não é promovida e pode ocorrer uma insuficiência renal crônica ou aguda.

A insuficiência renal crônica manifesta-se de forma progressiva, é incurável e a hemodiálise é indicada nas fases mais evoluídas da doença. A insuficiência renal aguda, o quadro surge de modo repentino, normalmente reversível, havendo ou não necessidade de hemodiálise para recuperar a função dos rins.

Leia: Santa Casa de Curitiba e a terapia renal substitutiva.

Quem precisa fazer hemodiálise?

Pessoas que possuem função dos rins gravemente comprometida, ou seja, funcionando 15% a menos que o normal, precisam realizar hemodiálise, independentemente da idade, quando o uso de medicamentos não é suficiente para restabelecer a função renal.

Principais causas da doença renal

Os principais motivos da doença renal crônica são a diabetes mellitus (não controlada), a infecção generalizada (sepse), doenças autoimunes (vasculite e lúpus), pressão alta, obstrução causada por cálculos e tumores.

Por outro lado, a insuficiência renal aguda é um quadro transitório provocado por lesão nos rins, capaz de prejudicar o desempenho das funções do órgão. Principais causas:

Excesso do uso de diuréticos;

Desidratação;

Infecção generalizada;

Insuficiência cardíaca grave;

Obstrução renal;

Queimaduras lonas.

Como é feito o exame de hemodiálise?

Na hemodiálise, uma agulha para punção da fístula arteriovenosa liga uma artéria a uma veia, por onde o sangue é retirado e devolvido filtrado | Imagem: Shutterstock

Durante o procedimento, o sangue é retirado gradativamente do rim por meio do uso de uma agulha para punção da fístula arteriovenosa (FAV). De acordo com a necessidade do paciente, a hemodiálise pode ser realizada três vezes por semana, em alguns casos diariamente, com sessões de três horas de duração (em média).

A FAV liga uma artéria a uma veia, a fim de deixá-la mais resistente e grossa e aumentar a segurança durante a realização da hemodiálise. Por meio dessa fístula o sangue retirado é transportado para a máquina e depois é devolvido já filtrado.

Diálise com uso de cateter

Em alguns casos, a hemodiálise pode ser feita com uso de um cateter colocado na veia do paciente, por onde o sangue é puxado e depois devolvido filtrado. Nesse caso, a solução é temporária, já que o cateter representa um corpo estranho e representa risco de infecção.

Clique aqui e entenda por que a Santa Casa de Curitiba é referência em hemodiálise e tratamentos de doenças renais.

Hemodiálise com segurança: onde realizar em Curitiba?

A Santa Casa de Curitiba é referência no transplante de rins e tratamento de doentes renais. O setor de hemodiálise do hospital é equipado com 24 máquinas de hemodiálise, com capacidade para realizar 15 mil sessões por ano, em uma ampla e confortável área de 312 m².

O hospital que é uma unidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e com 135 anos de história, possui 283 leitos, onde 38 leitos são de UTI, 240 de internação e 17 de cuidados progressivos. Além disso, são ofertadas mais de 30 especialidades no centro médico.

A Santa Casa atende pacientes do SUS, de convênios de saúde e particulares. A unidade de pronto atendimento funciona 24h por dia, para casos de emergência e urgências, enquanto consultas e exames ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Agende agora seu procedimento.