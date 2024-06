As garantias de obras podem ser legais (previstas nos códigos civil e do consumidor) ou contratuais.

Entrega atrasada, orçamento estourado e desperdício de materiais são alguns dos problemas que uma construção ou reforma pode trazer, dependendo da construtora que você contratar para executar o projeto. Em casos assim, a garantia de obra é uma ótima maneira de evitar maiores tormentos.

A garantia de obra é uma forma de assegurar que o cliente esteja protegido no caso de imprevistos ou problemas que possam surgir no imóvel após a entrega pela construtora.

O que é a garantia de obra?

A garantia de obra representa o compromisso que a construtora assume quanto à durabilidade e qualidade da reforma ou construção entregue ao cliente, visando protegê-lo de eventuais problemas que possam surgir após a entrega.

As garantias podem ser legais ou contratuais. No caso das previstas em lei (artigo 618 do Código Civil), independentemente de existir ou não uma garantia estipulada em contrato, a construtora é obrigada a oferecer.

Qual a diferença entre garantia legal e garantia contratual?

A garantia de obra legal é obrigatória e está prevista tanto no Código de Defesa do Consumidor como também no Código Civil. As principais garantias legais prestadas pelas construtoras são:

Garantia de 90 dias: para defeitos aparentes, de fácil constatação;

para defeitos aparentes, de fácil constatação; Garantia de 180 dias: para defeitos na pintura, esquadrias, revestimentos e outros de acabamento;

para defeitos na pintura, esquadrias, revestimentos e outros de acabamento; Garantia de 5 anos: para defeitos que não podem ser percebidos de imediato (vícios ocultos), capazes de deixar o imóvel impróprio para uso.

Por outro lado, a garantia contratual é negociada entre a construtora e o cliente no contrato. Nesse caso, a garantia oferecida pode ir além do que está previsto em lei, contemplando, por exemplo, garantia para outros itens ou prazos maiores.

Principais garantias oferecidas pelas construtoras

Além de assegurar que a obra aconteça conforme o projeto e no prazo previsto, os diferentes tipos de garantia de obra também endossam a segurança e qualidade dos serviços. Conheça os principais tipos de garantia.

Garantia de qualidade dos materiais

Assegura que a construtora usa materiais com qualidade comprovada, atendendo às normas técnicas vigentes para proporcionar a segurança e durabilidade.

Garantia de mão de obra qualificada

A obra é realizada por profissionais experientes e capacitados, garantindo a execução do projeto de modo seguro e eficaz.

Garantia de prazo de entrega

A construtora se compromete a entregar a obra no prazo previsto, evitando prejuízos financeiros para o cliente.

Garantia de reparo de eventuais problemas após a conclusão

A construtora garante a realização dos reparos necessários no caso da ocorrência de defeitos ou problemas que comprometam a qualidade do imóvel após a conclusão da obra.

Garantia de segurança do canteiro de obras

Assegura que os trabalhadores atuem com os devidos equipamentos de segurança, sem riscos à integridade física das pessoas envolvidas ou que circulam nas proximidades da obra.

Gerenciamento de obra: uma garantia a mais para sua obra

O gerenciamento de uma obra garante que tudo seja executado conforme o planejamento da reforma ou construção. Para isso, a construtora responsável pela gestão implementa uma série de ações para:

Reduzir desperdícios de materiais e impedir a ociosidade da equipe;

Prever e mitigar possíveis problemas com a identificação de soluções rápidas e assertivas;

Garantir a satisfação do cliente com a qualidade da obra, sem surpresas desagradáveis com os altos custos decorrentes de manutenções e assistência técnica;

Garantir o cumprimento da previsão orçamentária, evitando desperdício de materiais e a necessidade de novos investimentos;

Assegurar a segurança dos trabalhadores no canteiro de obras e garantir a produtividade;

Respeitar as normas ambientais vigentes.

Estrutural Serviços: especializada em gerenciamento de obras

A Estrutural Serviços atua nas mais diversas áreas da construção civil, proporcionando benefícios para clientes como a escolha de mão de obra especializada, gerenciamento de obras e o acompanhamento técnico de profissionais capacitados.

Ao contratar a Estrutural Serviços, além do gerenciamento de obras que evita desperdícios, você recebe uma obra organizada, limpa e higienizada (limpeza pós-obra e pós-mudança quando solicitada), além de contar com garantia de 5 anos para casas baixas e 10 anos para outros tipos de imóveis.

Se você deseja evitar dor de cabeça na sua construção ou reforma, entre em contato com a Estrutural Serviços e obtenha as garantias necessárias para o sucesso da sua obra.