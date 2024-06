A falta de métodos eficazes para transporte e armazenamento de materiais é um dos fatores que promove desperdícios em obras.

Vai construir e deseja saber como evitar o desperdício de material em obras? Este é o conteúdo certo para você descobrir como evitar erros de planejamento que levam à desorganização, má aplicação dos recursos, gastos desnecessários e prejudicam a sustentabilidade.

No Brasil, o desperdício de materiais ainda é um grande obstáculo no setor da construção civil, sobretudo pela falta dos métodos certos para tratar os materiais de construção, trazendo impactos negativos para toda obra, como comprometimento do orçamento, prazo de entrega, retrabalho e qualidade do serviço.

Quais são os tipos de desperdícios de materiais em obras?

Para saber como evitar o desperdício de material em obras é necessário conhecer os diferentes tipos de perda de uma construção, que pode ser desde materiais de construção até recursos como água e energia. As principais são:

Água e energia;

Materiais de construção: pode ocorrer quando os materiais não são bem usados, são comprados além do necessário, não são bem estocados ou os resíduos não são bem gerenciados;

Equipamentos: acontece com o mau uso das máquinas e ferramentas capazes de gerar danos, quando equipamentos são alugados por tempo maior que o necessário ou quando há compra de ferramentas e maquinários desnecessários;

Tempo: pode acontecer quando os funcionários passam mais tempo que o necessário em alguma tarefa, com muitos casos de erros e retrabalhos ou o trabalho é pausado para aguardar a chegada de materiais ou demora em processos administrativos;

Mão de obra:

Financeiro: Os demais desperdícios provocam gasto desnecessário de dinheiro.

O que pode causar o desperdício de material?

O desperdício de materiais em obras pode acontecer devido à falta de planejamento adequado, falta de controle nos processos (acompanhar de perto a execução do que foi planejado), equipe sem capacitação ou conhecimento necessário para executar o serviço e também comunicação ruim entre as diferentes áreas envolvidas no projeto.

Tipos de materiais mais desperdiçados e consequências

Tijolos, cimento, madeira, areia e aço estão entre os tipos de materiais de construção mais desperdiçados em uma obra. Em muitos casos essas perdas não são contabilizadas, o que também provoca gasto financeiro excessivo.

Além da perda financeira e perda de tempo, o desperdício de materiais prejudica o meio ambiente, já que a indústria produz mais que o necessário para suprir a demanda. O cimento é um bom exemplo, já que sua fabricação gera gás carbônico, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa.

Importância da limpeza na obra

A limpeza e organização na obra garantem a segurança da equipe, ajuda a transmitir uma imagem profissional e fortalece a reputação da empresa. Para colocá-la em prática é importante manter uma rotina diária de limpeza com varrição, remoção de resíduos e organização das áreas de trabalho, usar caçambas e contentores de lixo no canteiro e manter as áreas de circulação desobstruídas.

Dicas para evitar o desperdício de material em obras

Para evitar o desperdício de materiais e recursos para garantir uma obra mais sustentável, seja do ponto de vista financeiro como também ambiental, é importante seguir algumas dicas. São elas:

Planejamento detalhado da obra

O planejamento é a primeira etapa de uma obra e evita a ocorrência de problemas como a compra desnecessária ou errada de materiais de construção, falta de local adequado para armazenamento e antecipação de possíveis contratempos.

Organização do canteiro de obras

O canteiro de obras precisa seguir uma lógica de fluxos organizados e, por isso, a disposição de espaços como refeitório, banheiro e áreas de descanso, por exemplo, deve ser bem pensada para garantir a velocidade e produtividade.

Acompanhe de perto a evolução da obra

Para garantir que o planejamento será seguido, é necessário monitorar de perto a execução da obra. Nesse caso, ajuda contar com a ajuda de profissionais experientes e com qualificação técnica para esse tipo de tarefa.

Contrate profissionais capacitados

Para garantir o andamento da obra, evitar retrabalhos e desperdícios de materiais é importante contar com uma equipe de trabalho capacitada, capaz de usar da melhor maneira os materiais, recursos e equipamentos.

Mantenha uma boa relação com os fornecedores de materiais

A boa relação com fornecedores garante o acesso a bons materiais e o cumprimento do prazo de entrega dos materiais, ajudando a evitar o desperdício e perda dos materiais

Armazenamento adequado dos materiais

O armazenamento do cimento, areia, madeiras, cerâmicas e outros materiais deve ser feito em locais arejados, secos, livres de umidade e sem exposição ao sol ou chuva para manter a qualidade dos itens.

Reaproveite materiais

Em uma obra é possível reaproveitar alguns materiais externos, por meio do uso da madeira reciclada, como também utilizar materiais que sobraram de outras obras com a qualidade preservada.

Prepare corretamente o concreto

O preparo correto do concreto garante maior resistência para o seu uso e também ajuda a evitar desperdícios.

