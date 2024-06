Se você precisa saber como contratar os melhores prestadores de serviços em diferentes áreas da construção civil, este é o […]

Se você precisa saber como contratar os melhores prestadores de serviços em diferentes áreas da construção civil, este é o conteúdo certo. Essa é uma escolha que influencia diretamente no cumprimento do projeto, segurança e qualidade da obra.

Uma dica para evitar dor de cabeça do começo ao fim da construção ou reforma é contratar uma empresa especializada em gestão de obra e em escolher os melhores prestadores de serviços para diferentes necessidades do seu projeto.

Áreas da construção civil

Por trás de um projeto de construção civil há uma série de profissionais de diferentes áreas envolvidos e diferentes habilidades fundamentais para execução da obra, que atuam desde o planejamento, passando pela execução, até a entrega das chaves.

Ou seja, para cada etapa do projeto é necessário escolher os profissionais certos e mais capacitados para determinado serviço, evitando retrabalhos, compras erradas ou desnecessárias de materiais e desperdícios material e financeiro.

Prestadores de serviço da construção civil

Não basta contratar alguns pedreiros para sua reforma ou construção e esperar que o serviço seja executado com sucesso, no tempo certo e dentro do orçamento planejado. Para cada etapa do projeto há profissionais especialistas e capacitados para aquele tipo de entrega. São eles:

Arquiteto: o profissional de arquitetura é responsável por criar o conceito da obra a partir das necessidades e especificações do cliente, além de definir os materiais usados e tipos de acabamentos;

o profissional de arquitetura é responsável por criar o conceito da obra a partir das necessidades e especificações do cliente, além de definir os materiais usados e tipos de acabamentos; Engenheiro: de posse do projeto, esse é o profissional responsável por executá-lo no canteiro de obras, com funções que vão desde a criação das partes hidráulicas, arquitetônicas e elétricas (parte estrutural), até a atuação na fiscalização, análise e supervisão dos profissionais e obra;

de posse do projeto, esse é o profissional responsável por executá-lo no canteiro de obras, com funções que vão desde a criação das partes hidráulicas, arquitetônicas e elétricas (parte estrutural), até a atuação na fiscalização, análise e supervisão dos profissionais e obra; Mestre de obras: esse é o profissional encarregado de delegar funções aos demais profissionais envolvidos na construção em si e comandar o canteiro de obras, além de apoiar o engenheiro civil na fiscalização da execução das etapas do projeto;

esse é o profissional encarregado de delegar funções aos demais profissionais envolvidos na construção em si e comandar o canteiro de obras, além de apoiar o engenheiro civil na fiscalização da execução das etapas do projeto; Encarregado geral: esse profissional é considerado um líder interno para os profissionais de cada área específica (pedreiros, pintores e armadores, por exemplo), com a função de direcionar a equipe na execução das atividades;

esse profissional é considerado um líder interno para os profissionais de cada área específica (pedreiros, pintores e armadores, por exemplo), com a função de direcionar a equipe na execução das atividades; Armador: é quem corta, dobra e monta ferros estruturais usados na formação de colunas que serão concretadas;

é quem corta, dobra e monta ferros estruturais usados na formação de colunas que serão concretadas; Carpinteiro: é quem executa as atividades que envolvem madeira como a criação de andaimes e tapumes;

é quem executa as atividades que envolvem madeira como a criação de andaimes e tapumes; Pedreiro: esse é o profissional que desempenha as atividades em concreto e alvenaria sob orientação do mestre de obras e engenheiro responsável por assinar o projeto;

esse é o profissional que desempenha as atividades em concreto e alvenaria sob orientação do mestre de obras e engenheiro responsável por assinar o projeto; Ajudante de obra: geralmente, é uma mão de obra não tão qualificada, encarregada de realizar atividades gerais como mistura e transporte de materiais, remoção e transporte de entulhos, montagem e desmontagem de armações, verificação dos equipamentos, compactação do solo e limpeza do canteiro;

geralmente, é uma mão de obra não tão qualificada, encarregada de realizar atividades gerais como mistura e transporte de materiais, remoção e transporte de entulhos, montagem e desmontagem de armações, verificação dos equipamentos, compactação do solo e limpeza do canteiro; Eletricista e encanador: com a estrutura física da obra concluída, entra em ação o encanador e eletricista para implantação dos sistemas hidráulicos e elétricos, respectivamente;

com a estrutura física da obra concluída, entra em ação o encanador e eletricista para implantação dos sistemas hidráulicos e elétricos, respectivamente; Pintor: outro profissional que entra em cena na fase final da obra, durante o acabamento, para executar a pintura interna, externa e texturização;

outro profissional que entra em cena na fase final da obra, durante o acabamento, para executar a pintura interna, externa e texturização; Gesseiro: em obras com necessidade de aplicação de gesso no teto, paredes ou drywall, esse profissional é chamado.

Como escolher os melhores prestadores de serviço para sua obra?

Agora que você já sabe quais áreas da construção civil e profissionais estão envolvidos na execução de um projeto, precisa saber como escolher os melhores prestadores de serviço para sua obra.

Para isso, uma dica de ouro é contratar uma empresa especializada em gerenciamento de obras, como a Estrutural Serviços. Além de oferecer garantia em relação à qualidade do serviço, há mais segurança no cumprimento do projeto, respeitando prazos e orçamentos.

Gerenciamento de obra

O gerenciamento de obras garante que tudo em uma construção ou reforma saia conforme o planejado, sempre focado em melhorar a execução dos processos por meio de uma série de ações, tais como:

Contratação da mão de obra especializada;

Garantia da satisfação do cliente com a qualidade da obra, evitando surpresas desagradáveis;

Prevenção de possíveis problemas com a identificação de soluções rápidas e assertivas;

Redução de desperdícios de materiais;

Impedimento da ociosidade da equipe;

Garantia do cumprimento da previsão orçamentária, evitando desperdício de materiais e a necessidade de novos investimentos;

Respeito às normas ambientais vigentes;

Segurança dos trabalhadores no canteiro de obras e garantia da produtividade.

Estrutural Serviços: empresa especializada no gerenciamento de obra

A Estrutural Serviços é uma empresa especializada no gerenciamento completo de obras e contratação de mão de obra especializada, oferecendo ao cliente serviços em diversas áreas da construção: eletricistas, encanadores, pedreiros e profissionais multifuncionais treinados para ocupar essas áreas.

Ao contratar a Estrutural para gestão da sua obra, além do acompanhamento técnico para evitar desperdícios, você recebe uma obra organizada, limpa e higienizada (limpeza pós-obra e pós-mudança quando solicitada).

Entre em contato com a Estrutural Serviços e evite dor de cabeça na hora de contratar a mão de obra especializada para sua obra.