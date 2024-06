O acompanhamento técnico durante as etapas de uma reforma ou construção é fundamental para o gerenciamento de uma obra.

Quem vai construir ou reformar e deseja garantir um serviço de qualidade, sem desperdícios e dentro do prazo acordado precisa de um bom gerenciamento de obra. Para isso acontecer, é importante contar com a ajuda de uma empresa especializada.

Além de realizar o acompanhamento técnico de todas as etapas do projeto por meio de um profissional capacitado, o gerenciamento de obra ajuda a evitar o desperdício de materiais e recursos financeiros, garantindo a entrega de uma construção ou reforma limpa e organizada.

O que é o gerenciamento de obra?

A gestão ou gerenciamento de obra tem a missão de garantir que tudo em uma construção ou reforma saia conforme o planejamento, sempre focada em melhorar a execução dos processos. Para que isso seja possível, o gestor implementa uma série de ações para:

Garantir a satisfação do cliente com a qualidade da obra, sem surpresas desagradáveis com os altos custos decorrentes de manutenções e assistência técnica;

Prever e mitigar possíveis problemas com a identificação de soluções rápidas e assertivas;

Reduzir desperdícios de materiais e impedir a ociosidade da equipe;

Garantir o cumprimento da previsão orçamentária, evitando desperdício de materiais e a necessidade de novos investimentos;

Respeitar as normas ambientais vigentes;

Assegurar a segurança dos trabalhadores no canteiro de obras e garantir a produtividade.

Como funciona o gerenciamento de obra?

A gestão de obras administra pessoas, materiais e recursos durante a execução do projeto por meio de estratégias e técnicas de gerenciamento que possibilitam o atingimento das metas estabelecidas.

Para viabilizar tudo isso, o gerenciamento de obra acontece em diferentes frentes do projeto, desde o planejamento, passando pela coordenação das atividades, execução e conferência da qualidade do serviço, contando com o suporte de uma equipe especializada.

Etapas da gestão de obras:

Contratação de mão de obra especializada;

Cumprimento do orçamento estabelecido para reforma ou construção;

Garantia da segurança dos trabalhadores no canteiro de obra;

Direcionamento da obra conforme o escopo;

Gerenciamento dos profissionais e suas entregas;

Respeitar ao máximo o cronograma predefinido;

Fiscalizar internamente a execução dos processos;

Manter um bom relacionamento com os stakeholders do projeto;

Definir materiais de construção, coordenar sua compra e acompanhar a utilização, evitando desperdício.

Importância do gerenciamento de obra

Além de ajudar a reduzir riscos no decorrer da obra, o gerenciamento assertivo viabiliza um maior controle de estoque, evitando que determinados produtos faltem e interrompam o fluxo do projeto, gerando atrasos. Outros benefícios são:

Gerar maior produtividade;

Ajudar a controlar a qualidade da obra;

Antecipar problemas capazes de prejudicar prazos e o orçamento previsto;

Promover um ambiente de trabalho mais saudável;

Reduzir custos provenientes de desperdícios de materiais, contratações erradas e retrabalhos, por exemplo.

Como fazer um bom gerenciamento de obra?

Para executar uma boa gestão de obra é importante ter uma equipe capacitada que pode ser formada pelos seguintes profissionais: arquiteto, mestre de obras, engenheiro, encarregado geral, pedreiro, ajudante de obra, armador, pintor, gesseiro, encanador e eletricista.

Além de uma boa equipe, há algumas dicas que também podem contribuir para otimizar os processos da obra e garantir que tudo saia conforme o planejado. São elas:

Planejamento: contempla um cronograma realista, visando cumprir os prazos, organizar etapas e recursos. Há também a previsão de dificuldades e problemas que podem ocorrer;

Gestão das equipes envolvidas: além de gerenciar as atividades, o gestor deve construir uma relação de confiança com a equipe que tem o devido conhecimento técnico;

Comunicação transparente e efetiva entre os setores;

Monitoramento constante de cada etapa da obra;

Produção de relatórios detalhadas sobre cada etapa da obra;

Desenvolvimento de saídas para lidar com vários imprevistos que podem acontecer.

Empresa especializada em gestão de obras

A Estrutural Serviços é uma empresa especializada para fazer o gerenciamento completo de uma construção ou reforma, fornecendo ao cliente toda segurança que ele precisa com o acompanhamento técnico de profissionais capacitados.

Além do gerenciamento da obra, a Estrutural oferece serviços em diversas áreas da construção como: eletricistas, encanadores, pedreiros e profissionais multifuncionais treinados para ocupar essas áreas.

Ao contratar a Estrutural para gestão da obra, além do acompanhamento técnico para evitar desperdícios, o cliente recebe uma obra organizada, limpa e higienizada (limpeza pós-obra e pós-mudança quando solicitada).

Entre em contato com a Estrutural Serviços e garanta o gerenciamento de obra que você precisa para seu projeto.