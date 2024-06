Além de causar menos impacto ambiental, a sustentabilidade na construção civil potencializa a viabilidade econômica da obra.

A busca pela sustentabilidade na construção civil ganha cada vez mais destaque no setor, seja porque causa menos impacto ao meio ambiente ou pela redução da quantidade de entulhos e resíduos gerados nos canteiros de obras, potencializando a viabilidade econômica da obra.

Como incluir, então, práticas de sustentabilidade na construção civil no projeto da sua obra? Além de responder essa pergunta, este conteúdo explica os benefícios da adoção de ferramentas e práticas que promovem a responsabilidade ambiental.

O que é uma construção sustentável?

Segundo a Agenda 21, documento resultante da Conferência das Nações Unidas Rio-92, a sustentabilidade ambiental representa uma relação entre a produção e os padrões de consumo de modo que sejam amenizados os impactos ambientais, a poluição e o esgotamento de recursos naturais.

Desse modo, uma construção é considerada sustentável quando contempla cinco critérios fundamentais: eficiência energética, arquitetura inteligente, uso de materiais, gestão da água e controle de resíduos.

Eficiência Energética

Inclui a adoção de aparelhos, eletrodomésticos e equipamentos que consomem menos energia e diminuem a emissão de gases do efeito estufa, além do uso de tecnologias sustentáveis como energia solar, isolamento térmico de alto desempenho e lâmpadas de LED.

Arquitetura inteligente:

O projeto considera maximizar o uso da ventilação adequada, luz natural e estratégias de sombreamento capazes de reduzir o consumo energético, além de contemplar a integração do ambiente ao redor com a edificação com respeito à paisagem natural e, assim, minimizar os impactos no ecossistema local.

Uso de materiais

O ideal é utilizar na obra materiais que causam baixo impacto ao meio ambiente, como as tintas eco-friendly e das madeiras certificadas.

Gestão de Água

A gestão responsável de água envolve a implantação de sistemas de captação e reúso da água das chuvas, tratamento adequado de esgotos e efluentes (para não contaminar os recursos hídricos) e a instalação de chuveiros de baixo consumo e torneiras com capacidade de proporcionar economia.

Controle de resíduos

O reaproveitamento de resíduos, práticas de reciclagem e a destinação correta dos materiais descartados em uma obra são capazes de minimizar consideravelmente o impacto ambiental ao evitar a poluição do solo e da água.

Sustentabilidade em diferentes etapas na construção civil

Na construção civil, o conceito de sustentabilidade está presente em diferentes etapas de uma obra, da concepção do projeto, construção, demolição, reforma ou reciclagem, até a entrega das chaves do empreendimento e sua usabilidade.

Desenvolvimento do projeto

O desenvolvimento do projeto de um edifício ou casa deve buscar o conforto das pessoas, mas com o mínimo impacto ambiental. Para isso, é necessário considerar aspectos como características do clima da região, do terreno, paisagem natural, orientação e forma do imóvel, altitude, incidência solar e também aspectos de eficiência operacional.

Canteiro de obras

Uma reforma ou construção precisa de um plano de gestão sustentável para reduzir os efeitos negativos trazidos pela atividade. Para isso, ele deve contemplar soluções capazes de atenuar a pressão causada aos aterros sanitários decorrente do descarte de resíduos.

Ocupação do empreendimento

O imóvel deve contemplar a reciclagem de resíduos, uso racional de água e eficiência energética. Uma estratégia inteligente é a utilização de sistemas de monitoramento do consumo de energia, gás e água que fornecem informações para ajudar na tomada de decisões quando é constatado um comportamento de consumo fora do padrão.

Construção civil: importância das práticas sustentáveis

Uma das formas de executar uma obra sustentável é usar materiais de baixo impacto ambiental. | Imagem: Shutterstock

O objetivo da sustentabilidade na construção civil é garantir que antes, durante e após a construção ou reforma sejam colocadas em práticas ações para reduzir os impactos ambientais, proporcionar qualidade de vida para as gerações do presente e futuras, além de potencializar a viabilidade econômica do imóvel.

Além de consumir muitos recursos da natureza, a construção civil gera uma grande quantidade de resíduos todos os dias pela falta de processos adequados, gerenciamento e os tipos de materiais utilizados na obra (uma dica é optar por materiais reutilizáveis).

Vantagens de ter uma obra sustentável

Além de reduzir a geração de resíduos, a adoção de práticas sustentáveis na construção civil proporciona outros importantes benefícios para o meio ambiente, sociedade e construtora. São eles:

Menor consumo de energia;

Redução da emissão de gás carbônico;

Qualidade ambiental dos ambientes com aumento da produtividade, melhoria da saúde dos ocupantes e redução de absenteísmo;

Redução do volume de resíduos sólidos gerados e da consequente pressão sobre os aterros sanitários;

Redução da extração e uso de matéria-prima;

Menor impacto ambiental decorrente da construção sobre o meio ambiente e comunidades vizinhas;

Redução dos custos operacionais da construção e maior retorno financeiro;

Aumento do valor do imóvel e poder de revenda;

Desenvolvimento de imóveis e cidades saudáveis para todos.

Como incluir práticas sustentáveis na sua obra?

Para adotar a sustentabilidade na construção civil é indispensável seguir algumas práticas em todas as etapas da obra, do planejamento do projeto até a entrega das chaves. Entre as principais estão:

Utilizar materiais sustentáveis e de baixo impacto ambiental como vernizes e tintas eco friendly, madeiras oriundas de manejo florestal responsável e concretos que possuem menor pegada de carbono;

Fazer a correta gestão dos resíduos e adotar práticas de reciclagem, reduzindo consideravelmente o volume de entulhos enviados para os aterros sanitários;

Diminuir o consumo de combustíveis (emissão de poluentes) por meio de um bom planejamento de obra que reduza o transporte de materiais;

Racionalizar água e eletricidade por meio do uso de fontes alternativas de energia (solar), coleta de água pluvial e redução das demandas de recursos nos imóveis;

Implantar tecnologias que otimizam as operações como dispositivos inteligentes interligados por redes de comunicação e sensores de presença.

Gerenciamento de obras

O gerenciamento de obra evita o desperdício de materiais, ajuda a economizar energia, água e outros recursos, promove a gestão eficiente de resíduos e a destinação correta dos materiais, além de possibilitar a reciclagem e reaproveitamento de recursos.

