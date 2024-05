A Ei, Bird explica o que você deve avaliar para escolher brinquedos para suas aves

Além de necessidades como alimentação, ingestão regular de água, petiscos variados e outros nutrientes, consultas regulares com veterinários e viver em ambientes seguros e protegidos, os pássaros também precisam de outros estímulos para evitar estresse e outras doenças.

Brinquedos tornam-se, então, itens essenciais para diverti-los. Mas você sabe como avaliar se o brinquedo que você quer adquirir é adequado para seu pet voador?

Conheça os produtos da Ei, Bird e surpreenda-se com a qualidade do atendimento.

A importância de brinquedos para o enriquecimento ambiental dos pássaros

Pássaros como periquitos, araras, cacatuas, papagaios e calopsitas têm altas capacidades cognitivas e, assim, precisam ser expostos a diferentes atividades.

Disponibilizar brinquedos adequados às suas necessidades é uma forma de enriquecimento ambiental, prática que consiste em alterar os locais em que os pets vivem para que eles mantenham atividades físicas, mentais e sociais. O objetivo deste conjunto de ações é simular experiências que eles encontrariam em habitats naturais. Ao empregar os sentidos e exercer propensões inatas, os pássaros se divertem e vivem melhor.

Mas nem todo objeto pode virar brinquedo para qualquer pássaro. Confira dicas de diversão de acordo com as necessidades de algumas das espécies mais populares de pets voadores.

Calopsitas

Divertimentos estimulam os sentidos das calopsitas, ajudam que desenvolvam habilidades e as fazem manter corpo e mente ativos.

Alguns brinquedos para elas são: anéis, argolas, cordas, bolas, espelhos e objetos pendurados, que se mexem. Com este tipo de item, elas exercitam instintos naturais de morder, escalar e até admirar a própria imagem, o que pode ser ainda mais importante no caso de animais que fiquem desacompanhados ao longo do dia.

Também é uma boa pedida colocar diferentes poleiros por toda a casa, da gaiola às paredes.

Periquitos

Periquitos gostam de conviver com outros pássaros da mesma espécie, e até de outras. Também costumam apreciar a presença de seus tutores, que podem utilizar balanços e escadas, já que eles amam se pendurar, como fazem nas próprias gaiolas.

Outras boas opções são: cordas, galhos e poleiros. Assim, eles se mantêm ativos e evitam estresse.

Com instintos naturais de bicar e morder, o que os ajuda a manter a saúde, periquitos também gostam de se refrescar com água. Disponibilize uma piscina ou uma banheira rasa para garantir a festa e a higiene.

Araras

Sendo maiores que as espécies citadas acima, araras gostam de espaços amplos para voar, o que as permite esticar as asas e trabalhar os músculos.

Brinquedos maiores são os mais indicados para estas aves de plumagem exuberante. Elas apreciam balanços de madeira, cordas, quebra-cabeças alimentares com sementes escondidas e poleiros de diferentes alturas, que favorecem a exploração vertical dos espaços.

Independente da espécie do seu pássaro de estimação, vale a pena saber que é bom trocar de brinquedos com regularidade, já que isso ajuda a mantê-los curiosos e interessados nos itens do cotidiano.

Riscos de intoxicação em aves domésticas

Gaiolas, bebedouros, comedouros e demais objetos utilizados por aves não podem conter zinco ou chumbo. Gaiolas de aço inoxidável são as mais recomendadas. Até porque muitos pássaros gostam de brincar com o bico, então qualquer pequena peça solta pode ser engolida, causando riscos e outros transtornos.

Medicamentos, produtos químicos e de limpeza devem ser armazenados em locais fechados, já que as aves são curiosas e ativas, o que pode levá-las a ingerir algum comprimido que chame sua atenção, ou a bicar a tampa de um multiuso, causando vazamento da substância. Mesmo no caso de remédios veterinários, deve-se tomar cuidados com o respeito às dosagens recomendadas e em mantê-los longe do alcance dos pássaros.

Plantas também podem expor pássaros domésticos a patologias. Evite espécies como copo de leite, mamona, comigo-ninguém-pode, pinhão etc.

E, por fim, tintas e corantes também são altamente prejudiciais para a saúde dos amigos voadores. Muitos fabricantes de brinquedos e acessórios para pets ainda os utilizam em seus produtos, a despeito dos riscos que geram.

Ei, Bird: produtos seguros, duráveis e sustentáveis para seus pássaros de estimação

Os produtos da Ei, Bird focam em proporcionar um ambiente feliz, estimulante e saudável para as aves por meio de brinquedos de madeira e demais itens essenciais – que também geram alegria e longevidade.

São brinquedos duráveis de fabricação própria em madeira de reaproveitamento, 100% natural, sem tintas ou corantes, banheiras, comedouros de porcelana, rações e sementes ideais para calopsitas e outros pássaros, além de alguns brinquedos de plástico, desenvolvidos por uma empresa criada e gerida por amantes dos psitacídeos.

