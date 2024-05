Ter um pet voador pode depender de autorização do IBAMA, órgão responsável por fazer licenciamentos e fiscalizações ambientais; Conheça as espécies

Pássaros são boas companhias para quem procura um pet devido à beleza, aos poucos cuidados necessários e pelo amor que gostam de receber. Por isso, quem está pensando em adquirir um pet voador deve saber quais espécies podem ser criadas em casa.

Como há espécies permitidas e outras que não são, hoje a Ei, Bird traz um guia repleto de informações para você saber quais delas podem adentrar seu lar sem autorização do IBAMA, e para quais delas você precisa de uma licença específica, que é fácil de tirar.

Esta classificação contempla as condições naturais e o bem-estar dos pets. Confira!

Aves nativas, exóticas e silvestres

As aves nativas devem permanecer soltas na natureza. Papagaios e araras entram nesta lista. No entanto, caso sejam provenientes de criadouros autorizados pelos órgãos estaduais ou distritais de meio ambiente, você pode adquiri-los para sua casa desde que tenham certificados específicos, já que foram criados em cativeiro.

As aves exóticas, por sua vez, não são naturais do Brasil. É o caso da cacatua e do agapornis, por exemplo, que precisam de autorização do IBAMA para habitar o seu lar.

Aves silvestres são aquelas nativas do Brasil, mas não domesticadas, como os tucanos, que também exigem autorização do IBAMA, além de certificado de origem.

É importante entender, ainda, que animais exóticos e silvestres não costumam apresentar alguns atributos considerados desejáveis por quem quer pets, como sociabilidade e mansidão, e muitas vezes também não são tão apegados a contato com seres humanos, até preferindo evitá-lo.

Aves domésticas que não exigem autorização do IBAMA

A princípio, é fundamental ter informações sobre o criadouro em que as aves que você pretende adquirir cresceram. Animais tratados por criadores ilegais tendem a ser mais mansos já que, muitas vezes, sofrem nas mãos dos humanos. Por isso, sempre é importante se certificar de que o pássaro tenha certificado de origem e que a loja de onde você vai comprar emite nota fiscal para a transação.

Você também pode procurar o órgão estadual de meio ambiente para conseguir este tipo de dado.

Algumas das espécies mais populares que dispensam licença específica do IBAMA para ter em casa são: canários, conhecidos pelo belo canto; calopsitas, que são diversão garantida para crianças e adultos; diamante-de-gould, com suas sete cores diferentes; manon, pequeno e sociável; periquitos, campeões de popularidade entre as aves domésticas e codornas, entre outras.

Para informações mais detalhadas sobre a espécie que você quer adquirir, e se ela exige autorização, vale a pena consultar a Linha Verde do Ibama, através do telefone 0800-618080, canal que também pode receber denúncias de maus tratos, quando devidas.

Regras do IBAMA para aves exóticas e outras orientações gerais

A Instrução Normativa Nº 18/2011 estabelece que o cadastramento de criadores de aves exóticas que exerçam atividades de criação amadorista ou comercial com fins associativistas, ornitofílicos ou de estimação precisam ser cadastrados no IBAMA. Em todo caso, é necessário que haja controle da criação de aves em sistemas de manejo quanto à reprodução, e também ao controle de invasão de ambientes.

É fundamental entender que o tráfico e comércio de animais silvestres sem autorização são não apenas atividades ilegais e geram punições, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, como também podem causar desequilíbrios ambientais, já que eles são retirados à força de seus habitats e deixam, assim, de cumprir funções naturais.

Além disso, estude a espécie que quer adquirir para sua casa. Papagaios, por exemplo, fazem muito barulho e bagunça, o que pode não se adequar para o que você espera de um pet voador. Já as araras precisam de grandes espaços para esticar as asas e trabalhar os músculos. Você deve conhecer as condições de saúde e de alimentação de todo animal que pretenda obter para lhe fazer companhia em casa.

Para solicitar licenças e autorizações do IBAMA, você deve preencher formulários específicos, disponíveis no site www.gov.br/ibama.

