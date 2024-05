Muitos têm vontade de adquirir estes pets voadores; mas você sabe como cuidar do filhote de calopsita?

De origem australiana, as calopsitas tornaram-se populares em várias partes do mundo a partir da década de 1950, quando aconteceu também a primeira mutação de cor da ave. Com média de vida de 15 anos, dependendo das condições ambientais e de alimentação, podem chegar também aos 20 ou 30. E se você tem uma calopsita em casa e ela ganhou ovos, chegou o momento de se dedicar a cuidar dos filhotes.

Fique até o final e saiba o que você deve fazer, como tutor, para cuidar de uma calopsita filhote para que ela se desenvolva com saúde e alegria.

Conheça os produtos da Ei, Bird e surpreenda-se com a qualidade do atendimento.

Cuidados com filhotes de calopsitas

As calopsitas nascem com uma espécie de serra na ponta do bico que as auxiliam a cortar a casca do ovo. Se você reparar que os pais permanecem próximos aos filhotes, convém não intervir. Neste momento, eles ainda levarão alguns dias até abrir os olhos, formar plumagem e passar a se alimentar sozinhos.

Os pais mastigam a própria comida e a servem aos filhos pelo bico, transmitindo a eles uma papinha natural cheia de enzimas fundamentais para o seu desenvolvimento. Além disso, eles também ajudam no controle de temperatura dos filhotes, já que os aquecem com os próprios corpos. Dessa forma, é necessário seguir com a alimentação habitual das calopsitas adultas presentes, com ração de qualidade, água, frutas e legumes.

Comida de calopsita filhote e outros cuidados que os tutores podem dispensar a elas

Mas caso algum dos filhotes não esteja recebendo o tratamento devido, ou não tenha companhia dos pais, o tutor deve intervir. Neste momento, papinhas específicas para calopsitas filhotes, disponíveis no mercado, podem ser fundamentais para garantir o crescimento delas. Estes produtos contêm as enzimas, prebióticos e probióticos necessários para um desenvolvimento saudável e completo.

A papinha é um mingau que deve ser misturado com água morna, de preferência feito na hora das refeições, que devem ser administradas e servidas em seringas no bico do animal. Um veterinário pode orientar sobre a frequência e os horários de alimentação das calopsitas filhotes, mas, em geral, é recomendado servi-las de seis a oito vezes por dia no primeiro mês de vida. Os fabricantes de papinhas também disponibilizam informações a este respeito nas embalagens de seus produtos. Ao final das refeições, é necessário limpar o bico e o papo da calopsita com um pano umedecido com água morna. E neste período inicial, nunca sirva água para elas. Afinal, a hidratação de que precisam já está presente na papinha misturada.

Quanto ao aquecimento corporal, o tutor pode colocar uma lâmpada comum de 60W debaixo do ninho, coberta com um pano, até que eles desenvolvam as próprias penas. Também é fundamental manter a limpeza da gaiola para evitar acúmulo de dejetos que possam prejudicar a saúde dos filhotes.

Importância do enriquecimento ambiental para calopsitas desde recém-nascidas

O enriquecimento ambiental consiste em implementar medidas para alterar o local em que seu pet vive, de forma que eles possam brincar e ter experiências similares às que teriam em habitats naturais. Estes estímulos, que podem ser alimentares, físicos, sociais e cognitivos, contribuem para que as calopsitas e outros pássaros filhotes não desenvolvam estresse e aumentem o bem-estar.

Estes pássaros, que apreciam a companhia de outras aves e do tutor, devem empregar seus sentidos e exercer suas habilidades inatas para que se divirtam e vivam melhor. Vale a pena brincar com eles sempre que possível. Além disso, também é importante consultar um veterinário sobre quando é o momento ideal para começar a introduzir brinquedos e maior variedade nutricional para seu pet voador.

A Ei, Bird tem papinhas e acessórios específicos para alimentar filhotes de calopsita

Os produtos da Ei, Bird focam em proporcionar um ambiente feliz, estimulante e saudável para as aves, por meio de brinquedos duráveis de madeira e demais itens essenciais – que favorecem o bem-estar e a longevidade.

São brinquedos duráveis de fabricação própria em madeira de reaproveitamento, 100% natural, sem tintas ou corantes, banheiras, comedouros de porcelana, rações e sementes ideais para calopsitas, periquitos, araras e outras aves, além de alguns brinquedos de plástico, desenvolvidos por uma empresa criada por verdadeiros amantes dos psitacídeos.

Na Ei, Bird você também encontra papinhas específicas, com alto valor nutricional, para alimentar filhotes de calopsita, bem como as seringas ideais para este ato de amor e cuidado. Com a papinha, seus filhotes de calopsita receberão as vitaminas e minerais que os farão crescer com saúde.

Conheça os produtos da Ei, Bird e surpreenda-se com a qualidade do atendimento.

Entregas para todo o Brasil!

Fale com a Ei, Bird diretamente no WhatsApp (41) 98751-6599

www.eibird.com.br

Siga a Ei, Bird no Instagram