Calopsita

As calopsitas encantam adultos e crianças pela beleza, docilidade, calma e fidelidade aos cuidadores. Com excelente relacionamento tanto com seres humanos quanto com outras espécies, elas quase nunca bicam.

Ótimas companheiras para famílias ou para quem mora sozinho, as calopsitas, originárias da Austrália, têm plumagens de cores variadas que conquistam e encantam por onde passam.

Papagaio

Papagaios são companhias divertidas, já que adoram interagir. Conhecidos pela habilidade de imitar palavras, são disponíveis em grande variedade de cores e tamanhos.

São animais originários de várias partes do mundo, mas no Brasil a espécie mais famosa é representada pelo Papagaio Verdadeiro. Vivem até 80 anos, nunca param quietos, são leais e cheios de personalidade.

Ring Neck

O Ring neck tem natureza dócil e sociável, que o torna facilmente adaptável ao convívio humano, permitindo interações significativas com seus donos. Além disso, são aves inteligentes e curiosas, capazes de aprender truques e até mesmo algumas palavras.

Seu tamanho médio e a capacidade de se adaptar bem a espaços menores fazem com que sejam adequados para ambientes domésticos, mesmo em apartamentos.

Periquito

Originários da Austrália, os periquitos adoram brincadeiras. São famosos por serem de pequeno porte e por exigir cuidados de fácil execução.

Eles têm natureza amigável, dócil, curiosa e gostam da companhia de crianças. Alegres, de canto melodioso e disponíveis em várias cores, podem se tornar a escolha ideal para o seu lar.

Agapornis

O Agapornis é de natureza afetuosa e seu forte vínculo com os donos fazem deles companheiros encantadores. São pássaros sociais que apreciam a interação humana e podem se tornar bastante apegados aos seus cuidadores, desfrutando de carinho e atenção. A

Além disso, eles são bastante inteligentes e podem ser treinados para realizar truques simples e até mesmo para imitar sons.

Importância do enriquecimento ambiental para aves

Os pássaros de estimação animam qualquer casa. Estas espécies acima têm, em comum, comportamento sociável e cores vibrantes, além de grandes capacidades cognitivas.

Estes amigos voadores precisam de estímulos para diminuir níveis de estresse e aumentar o bem-estar. São fatores que contribuem, também, para uma menor incidência de doenças e outros problemas de saúde. O enriquecimento ambiental, portanto, envolve implementar medidas para alterar o local em que os pets vivem, de forma que eles possam brincar e ter experiências similares às que encontrariam em habitats naturais. Quando empregam seus sentidos e exercitam suas propensões inatas, eles se divertem e vivem melhor.

Conheça os tipos de enriquecimento ambiental para aves.

Alimentar

É benéfico criar obstáculos leves para que as aves se alimentem, como utilizar comedouros em que a ração fica oculta. Além disso, oferecer petiscos com texturas diferentes também incentiva o paladar de várias espécies.

Físico

Esconderijos, obstáculos e desafios com caixas, cordas, escadas e palha ajudam a evitar o tédio e estimulam a interação de pássaros variados com o ambiente em que estão inseridos.

Social

Ao estimular o convívio do pet com seus donos e outros animais, eles perdem o medo de interagir e se tornam menos agressivos. Esta prática deve ter acompanhamento e se torna mais eficiente se ocorre desde que os pássaros são filhotes.

Cognitivo

Brinquedos como bolinhas interativas, argolas que os pássaros possam carregar com o bico e circuitos de treinamento fomentam o raciocínio e o aprendizado de várias espécies.

