Em meio ao cenário desafiador de 2021, durante a pandemia, o casal Erick e Ingrid, moradores de Fazenda Rio Grande, encontrou inspiração onde muitos viam apenas o isolamento. A história da Ei, Bird é um testemunho de paixão, visão empreendedora e amor pelos animais de estimação.

O Nascimento da Ei, Bird

Tudo começou com uma calopsita. Erick e Ingrid adotaram essa pequena ave para alegrar sua casa durante os tempos difíceis. No entanto, o que parecia ser uma simples decisão logo se transformou em algo maior. A convivência com o pet revelou a inteligência singular das calopsitas e despertou a curiosidade do casal.

A Descoberta e o Espírito Empreendedor

O casal mergulhou no estudo das características e preferências dos psitacídeos, o grupo de pássaros que inclui papagaios, periquitos, araras, cacatuas e, claro, as calopsitas. Eles perceberam a importância do enriquecimento ambiental para manter a saúde e o bem-estar desses amigos plumosos.

Movidos por um espírito empreendedor e amor pelos animais, o casal começou a criar brinquedos e acessórios especialmente projetados para psitacídeos. O que começou como uma solução para sua própria ave logo se transformou em uma missão: oferecer produtos seguros e duráveis para outros donos de pássaros.

Diferenciais Competitivos da Ei, Bird

Conhecimento Profundo:

Erick e Ingrid não são apenas empreendedores; são especialistas em psitacídeos. Seus produtos são baseados em pesquisas sólidas sobre o comportamento e as necessidades dessas aves.

Cada brinquedo e acessório é cuidadosamente projetado para estimular a mente e o corpo dos psitacídeos, promovendo seu bem-estar.

Qualidade e Segurança:

A Ei, Bird não faz concessões quando se trata de qualidade. Seus produtos são feitos com materiais seguros e duráveis, sem uso de tintas ou corantes, garantindo que os psitacídeos possam explorar e se divertir sem riscos. A escolha de não utilizar tintas, mesmo que sejam “atóxicas”, é devido ao fato de que tais tintas recebem esta classificação quanto à toxicidade para humanos e não garantem segurança para as aves, que são mais sensíveis.

Amor e Propósito:

Mais do que uma empresa, a Ei, Bird é uma expressão de amor pelos animais e seus proprietários estão comprometidos em melhorar a vida das aves de estimação e fortalecer os laços entre humanos e seus amigos alados.

Voando Mais Alto: Objetivos Futuros Virando Realidade

Erick, que está à frente da expansão, diz que “a Ei, Bird não pretende parar por aí. o próximo objetivo é expandir fisicamente, chegando às prateleiras de pet shops e aviários em todo o Brasil, para que todos os donos de psitacídeos tenham acesso aos produtos que promovem a felicidade e a saúde de seus amigos emplumados”.

Em resumo, a Ei, Bird é uma história de coragem, conhecimento e amor pelos animais. Seus produtos não são apenas brinquedos; são asas que elevam o bem-estar das calopsitas, papagaios, periquitos e de todos os demais psitacídeos e aves domésticas.

Ei, Bird: acessórios e brinquedos para calopsitas, periquitos, papagaios e outros pássaros

No site da Ei, Bird você encontra soluções completas para seus pets voadores. São produtos como:

Rações para várias espécies de pássaros;

Comedouros médios e grandes de porcelana;

Escadas articuladas;

Brinquedos de puxa-argola e puxa-palha;

Playgrounds;

Poleiros do tipo tradicional e plataforma em tamanhos variados, além de opções com espelho;

Kits de produtos, que trazem ainda mais opções de diversão para psitacídeos.

Por que é fundamental dar acessórios e brinquedos seguros para aves?

Gaiolas, bebedouros, comedouros e demais objetos utilizados por aves não podem conter zinco ou chumbo, que são tóxicos para os pets voadores.

Plantas também podem expor pássaros domésticos a patologias. Evite espécies como copo de leite, mamona, comigo-ninguém-pode, pinhão etc.

Tintas e corantes também são altamente prejudiciais para a saúde dos amigos voadores. Muitos fabricantes de brinquedos e acessórios para pets ainda os utilizam em seus produtos, a despeito dos riscos que geram.

Ei, Bird: feita por e para quem ama pets voadores

Os produtos da Ei, Bird focam em proporcionar um ambiente feliz, estimulante e saudável para as aves, por meio de brinquedos duráveis de madeira e demais itens essenciais – que favorecem o bem-estar e a longevidade.

São brinquedos duráveis de fabricação própria em madeira de reaproveitamento, 100% natural, sem tintas ou corantes, banheiras, comedouros de porcelana, rações e sementes ideais para calopsitas, periquitos, araras e outras aves, além de alguns brinquedos de plástico, desenvolvidos por uma empresa criada pelo casal Ingrid e Erik, verdadeiros amantes dos psitacídeos.

