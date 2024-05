Xuxa vai abrir primeira unidade de sua rede vegana de fast food em Curitiba

Parece fast food, mas é “fast good”. A mais nova lanchonete de Curitiba, que tem Xuxa como sócia e embaixadora, traz para a capital paranaense um conceito próprio, que está fazendo sucesso país afora: lanches, bebidas e sobremesas funcionais, com produtos 100% vegetais, fortificados e com zero caloria vazia, sem abrir mão do sabor. A primeira unidade da XBLOOM em Curitiba será inaugurada na sexta-feira, 10, no piso L3 do Shopping Palladium.

A rede foca na saúde do consumidor, mas também se preocupa com o impacto ambiental: além de utilizar somente ingredientes plant-based, as embalagens da XBLOOM são 100% biodegradáveis, sem uso de plástico. A operação também é totalmente elétrica e o combustível fóssil e o plástico utilizados por fornecedores são compensados pela compra de créditos de carbono – o que, em conjunto, rendeu à startup a primeira certificação conferida a uma rede de comida rápida como carbono neutro na América Latina.

“O nosso objetivo é amplificar o acesso à transformação na maneira de se alimentar, sem desconsiderar hábitos culturais que já estão enraizados, sem condenar o desejo de comer uma bobagem”, explica Fábio Munno, fundador e CEO da marca, que foi destaque da Forbes Under 30 Innovation.

Tanto comprometimento com as pessoas e com o planeta atraíram a atenção de Xuxa Meneghel. A apresentadora e empresária é adepta do veganismo desde 2018 e estava em busca de uma iniciativa em alimentação saudável para participar, quando encontrou a, então, Bloom. Ela se encantou com o projeto e, daí para a frente, a marca se tornou XBLOOM e ganhou uma sócia engajada e comprometida com a mudança de hábitos e do futuro por meio de boas escolhas e boas ações.

Cardápio:

Associando ingredientes de alto valor nutricional e benefícios funcionais variados, o cardápio da XBLOOM inclui onze tipos de sanduíches 100% vegetais, com proteínas nos sabores carne bovina, frango e peixe; batatas, anéis de cebola, empanados feitos com ingredientes como ervilha e chia, mas com sabor de frango e peixe – todos fritos em óleo de algodão -; bebidas funcionais que atuam na melhoria de imunidade, bem-estar, saúde intestinal e mental; refrigerantes orgânicos e sorvetes proteicos sem açúcar e sem lactose.

Serviço

XBLOOM Shopping Palladium | Praça de Alimentação

Inauguração: 10 de maio, sexta-feira.

Horário: a partir das 11h

