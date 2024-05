Paraná disputa unidade de Escola de Balé da Ópera de Paris

O Paraná entrou na disputa com outros estados da Federação para receber uma unidade da tradicional Escola de Balé da Ópera de Paris, que pode ser incorporada ao Centro Cultural Teatro Guaíra. O governador Carlos Massa Ratinho Junior, a secretária da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, e o diretor-presidente do Guaíra, Cleverson Cavalheiro, se reuniram nesta segunda-feira (06) em Paris, na França, com Jean-Yves Kaced, diretor de Desenvolvimento e Filantropia da companhia, e Pascal Riu, diretor-adjunto, para apresentar o Estado e as iniciativas culturais.

O objetivo do encontro é tentar viabilizar uma parceria com a Escola, que foi fundada por Louis XIV, tem mais de 350 anos de história e se apresenta periodicamente no tradicional Palais Garnier, para formação de talentos do Paraná e de todo o País. A Escola de Balé da Ópera de Paris está localizada em Nanterre e trabalha com formação de jovens dançarinos a partir dos 8 anos. O objetivo é que a escola esteja funcionando até 2025, ano em que será celebrado o Ano da França no Brasil e vice-versa. A disputa é com Rio de Janeiro e São Paulo.

O governador apresentou as características do Centro Cultural Teatro Guaíra, que reúne a Orquestra Sinfônica do Paraná, o Balé Teatro Guaíra, o G2 Cia de Dança e a Escola de Dança, todos mantidos pelo Governo do Estado e reconhecidos nacionalmente. A Escola de Dança Teatro Guaíra é o corpo artístico mais antigo do Teatro Guaíra, criada em abril de 1956. Seu objetivo é formar bailarinos. Ela tem mais de 100 alunos e é uma das únicas escolas de dança de caráter público do País.

“O Paraná já tem ampla tradição na formação de talentos para o Balé Teatro Guaíra e outras companhias do País e do mundo. Além disso, o Centro Cultural Teatro Guaíra e a cidade de Curitiba são conhecidos por receber, dentro do circuito nacional, as maiores apresentações do País. O mundo da arte procura os palcos do Paraná. Queremos que a nossa Capital seja sede desse projeto grandioso”, afirmou Ratinho Junior.

Ele também apresentou números do Guaíra em 2023. O centro cultural recebeu 378.671 pessoas no ano passado, média de mais de mil por dia, um recorde dos últimos dez anos. Até então, o maior público tinha sido registrado em 2014, com 332.516 pessoas. De acordo com a bilheteria, mais de 104 mil pessoas assistiram aos espetáculos dos corpos artísticos do próprio Guaíra e de eventos produzidos pela casa. Os eventos de produção externa, como shows e espetáculos de dança e teatro, atraíram 274.671 pessoas.

Além disso, o governador destacou os projetos de descentralização da cultura. “Nós concebemos um projeto chamado Guaíra Para Todos, levando esses corpos artísticos para pequenos municípios, escolas e praças, além de promover exposições itinerantes da nossa rede de museus, o que garante que a cultura estimule a formação de novos artistas. Queremos que essa nova parceria ajude a fomentar ainda mais essa iniciativa”, complementou.

A secretária da Cultura disse que a reunião foi muito produtiva. “Conseguimos apresentar todos os projetos que estão em andamento no Paraná e de que maneira eles têm impactado positivamente o setor cultural. Essa parceria com a Escola de Balé da Ópera de Paris seria uma nova grande conquista. Estamos otimistas”, afirmou Luciana.

