Curitiba realiza mutirões para orientações sobre MEI; veja onde serão

O ginásio da Rua da Cidadania do Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700) recebe nesta terça-feira (7), das 9h às 17h, o primeiro Mutirão MEI deste mês de maio, oferecendo serviços e orientações aos 213 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) de Curitiba e a quem quer começar seu próprio negócio.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e pelo Guia Curitiba.

“Curitiba tem mais de 200 mil MEIs formalizados e realizamos este mutirão em maio, com a importante parceria do Sebrae-PR, para reforçar o apoio para que eles possam evoluir em seus negócios por toda a cidade. As equipes estão preparadas para prestar orientações e serviços com qualidade. Além destes cinco dias, o microempreendedor individual curitibano tem os nove Espaços Empreendedor como apoio permanente ao seu negócio”, afirma o presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Dario Paixão.

O Mutirão MEI é uma das ações do Vale do Pinhão, realizado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, dentro do programa Curitiba Empreendedora, e pelo Sebrae-PR, alinhado ao compromisso da Prefeitura com o zelo pela inovação e empreendedorismo na cidade.

Além da prestação de serviços e orientações, o evento vai oferecer, às 10h, a oficina Escola também compra, que vai ensinar os MEIs o caminho para oferecer seus serviços e produtos a um grande cliente: a Prefeitura de Curitiba. Às 14h, será realizado o Encontro de Negócios. Para ambos, as inscrições podem ser feitas antecipadamente, pelo site do evento.

Público-alvo

O evento é destinado a quem já tem um micro ou pequeno negócio (formalizado ou não), quem é microempreendedor individual (MEI) e a quem quer começar seu próprio empreendimento e quer saber como.

A programação também faz parte da Semana do Microempreendedor Individual do Sebrae-PR, que se estende por todo o Paraná.

Cinco dias

Este ano, o Mutirão MEI cresceu e se espalhou pela cidade. Em vez de um dia de ofertas de serviços e orientações aos empreendedores, serão cinco dias de evento, em diferentes cantos da cidade.

Quatro das cinco edições do Mutirão MEI serão nas terças-feiras de maio, nas Ruas da Cidadania, das 9h às 17h. A quinta edição será em 23/5 (quinta-feira), no Setor de Orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba, também das 9h às 17h. Confira as datas e locais:

7/5 (terça-feira) – Rua da Cidadania Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700), das 9h às 17h



14/5 (terça-feira) – Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213), das 9h às 17h



21/5 (terça-feira) – Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430), das 9h às 17h



23/5 (quinta-feira) – Setor de Orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba (R. da Paz, 608), das 9h às 17h



28/5 (terça-feira) – Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033), das 9h às 17h

A cada dia, serão oferecidos vários serviços para quem precisa de uma forcinha para alavancar seu negócio próprio, como tira-dúvidas, consultorias, prestação de serviços, capacitações e encontros de negócios entre os participantes.

Serviços

Durante o Mutirão, equipes dos Espaços Empreendedor e do Sebrae-PR vão ofertar serviços como:

Formalização e alteração do MEI*;

Regularização de débitos;

Emissão de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS);

Consultoria em marketing, planejamento e finanças;

Análise de crédito e financiamentos, por instituições financeiras e cooperativas de crédito;

Cadastro da empresa como fornecedora de produtos e serviços para a Prefeitura de Curitiba no e-Compras (para participação de editais de licitação e Fundo Rotativo);

Auxílio na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), que deve ser enviado até 31/5.

* Para abertura do MEI, é necessário apresentar, no dia do Mutirão, documentos pessoais e a capa do carnê do IPTU onde será aberto o negócio. Para a DASN, é necessário apresentar as informações do faturamento anual da empresa, referente a 2023.

Oficina Escola também Compra

Nos cinco dias do Mutirão MEI também poderão participar, gratuitamente, da oficina “Escola também Compra – MEI – saiba como conquistar esse cliente”, às 10h. As inscrições para a oficina são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente pelo site do Mutirão.

É a oportunidade de prestadores de serviços e de produtos terem a Prefeitura de Curitiba como cliente, nas 422 unidades de ensino municipais (186 escolas e 236 Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs).

Isso porque as unidades de ensino de Curitiba têm autonomia para solicitar e remunerar serviços e produtos de rotina utilizando os recursos do Fundo Rotativo da Secretaria Municipal da Educação (SME), sem burocracia.

Encontro de Negócios

ÀS 14h dos cinco dias de Mutirão MEI, será realizado um Encontro de Negócios, que promove a troca de conhecimentos e amplia o networking dos microempreendedores individuais.

O objetivo é que os participantes troquem informações sobre seus negócios entre si, em um ambiente favorável a gerar oportunidades de negócios, encontrar novos clientes e fornecedores de produtos e serviços.

Serviço

Mutirão MEI 2024

7/5 (terça-feira) – Rua da Cidadania Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700), das 9h às 17h

Inscrições gratuitas para solicitação de serviços e atendimentos e para participação nas capacitações pela página do evento , no site da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação

Para os cinco eventos também é possível se inscrever, antecipada e gratuitamente, para as seguintes atividades:

10h – Oficina Escola também Compra – MEI, saiba como conquistar esse cliente

14h – Encontro de Negócios

