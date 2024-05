Domingo de muita velocidade com a 3.ª e 4.ª provas em Cascavel

O domingo (05/05) também foi de muita velocidade no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, com a 3.ª e 4.ª baterias do Race Challenge Paranaense de Marcas e Turismo (Super Turismo) e da Copa Toyota Vitz, do Paraguai, Passeio Ciclístico e voltas rápidas do Clube do Mustang, A organização é do Race Challenge, apoio do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Copa Vitz

As provas iniciaram às 8h15, com terceira bateria da Copa Toyota Vitz, do Paraguai, com os 13 carros Toyota Ettios. Tico Maume que largou na pole position manteve a liderança nas primeiras voltas, mas passou a ter problemas no seu carro e foi perdendo posições. Quem se aproveitou da situação e foi ganhando espaço na pista foi Lucas Franco, Juan Ybanez, Marcial Acosta, Hugo Villalba e Victor Preto, que travaram bom duela pelas primeiras posições.

Ao fim de 15 voltas a vitória foi de Lucas Franco, com o tempo de 21min22s089, com Juan Ybanez em segundo, a 06s991, Marcial Acosta em terceiro, a 08s229, Hugo Villalba em quarto, a 08s239, Victor Preto em quinto, a 22s658, Antonio Lin em sexto, a 30s861, Pedro Borja em sétimo, a 33s680, Javier Stadecker em oitavo, a 42s060, Anderson Mella em nono, a 46s178, Tico Maune em décimo, a 1 volta, Nestor Acosta em 11.°, a 2 voltas, Carlos Villalba em 12.°, a 2 voltas, e, Jorge Modesto em 13.°, a 4 voltas. Juan Ybanez marcou ainda a volta mais rápida da prova, com o tempo de 1min23s196, à média de 132,324 km/h.

A quarta bateria, que largou às 11 horas, com 13 participantes, com Lucas Franco, largando na frente e travando bons “pegas” no início da prova por melhores posições. Foi novamente uma corrida muito disputada, onde após 12 voltas de prova a vitória foi de Alexandre Mella, com o tempo de 19min27s439, vindo a seguir Sebastian Preto, a 00s638, Jorge Modesto, a 01s208, Hugo Villalba, a 02s230, Odair dos Santos, a 04s172, Wyllian Cezarotto, a 05s097, Juan Ybanez, a 06s263, Carlos Villalba, a 16s089, e, Eduardo Guggiari, a 16s742. Não completaram a prova Tico Maue, 8 voltas, Javier Stadecker, 5 voltas, e, Marcial Acosta e Nestor Acosta não completaram uma volta.

Resultado Final: somados os pontos das quatro baterias disputadas a pontuação final da etapa foi a seguinte: 1.°) Hugo Villalba, 38 pontos; 2.°) Vitor Preto/Sebastian Preto, 30 pontos; 3.°) Lucas Franco/Odair dos Santos, 28 pontos; 4.°) Pedro Borja, 28 pontos; 5.°) Tico Maue, 28 pontos; 6.°) Jorge Modesto, 25 pontos; 7.°) Anderson Mella/Alexandre Mella, 20 pontos; 8.°) Antonio Lin/Eduardo Guggiari, 18 pontos; 9.°) Juan Ybanez, 16 pontos; 10.°) Nestor Acosta, 11 pontos; 11.°) Marcial Acosta, 10 pontos; 12.°) Javier Stadecker, 5 pontos; 13.°) Carlos Villalba, 3 pontos.

Paranaense de Marcas e Turismo

A terceira bateria das categorias Super Turismo largou às 09h44, com o pole position Taylor Pilger mantendo a posição de largada, seguido de perto por Cido Moraes, Gefferson Lima e Caio Botelho. A partir da terceira volta os pilotos das categorias mais rápidas foram abrindo vantagem das demais categorias, que passaram a ter disputas internas por melhores posições.

Após 15 voltas, a vitória na Geral e na Turismo A foi de Gefferson de Lima, com o tempo de 21min53s600, seguido de Taylor Pilger (B), a 01s340, Thiago Klein (A), a03s314, Caio Botelho (L), a 03s915, Rodolfo Ramirez (M), a 09s268, Rafel Salido (L), a 11s814, Jaime Romeira (B), a 13s293, Rodrigo Romeira (B), a 19s093, Wyllian Cezarotto (M), a 2 voltas, e, Ademar Dagostini (A), a 4 voltas. Abandonaram com problemas técnicos os pilotos Cido Moraes, com 8 voltas, Edson Massaro, com 9, e, Rafael Lupatini, que não completou uma volta por quebra da homocinética. A volta mais rápida da prova foi de Wyllian Cezarotto, com o tempo de 1m18s072, à média de 141,008 km/h.

Encerrando as corridas do domingo em Cascavel, a Super Turismo realizou a quarta bateria às 11h37, disputada com 13 participantes e muitas boas disputas. A vitória dessa vez foi de Odair do Santos (A), que completou as 17 voltas da prova no tempo de 22min29s993, com Gefferson de Lima (A) em segundo, a 05s289, Ruslan Carta Filho (A) em terceiro, a 19s210, Caio Botelho (L) em quarto, a 21s351, Ademar Dagostini (A) em quinto, a 31s014, Ciro Moraes (A) em sexto, a 32s921, Luc Monteiro/Edson Massaro (M) em sétimo, a 41s656, Jaime Romeira (B) em oitavo, a 01min09s329, Rafael Salido (L) em nono, a 01min11s128, Rodrigo Romeira (B) em décimo, a 01min11s409, Rodolfo Ramirez (A) em 11.° lugar, a 2 voltas, e, Taylor Pilger (B) em 12.° lugar, a 3 voltas. Wyllian Cezarotto/Lorenzo Massaro completaram apenas 7 voltas. A volta mais rápida da prova foi de Odair dos Santos, com o tempo de 1m18s300, à média de 140,598 km/h.

Resultado Final: somados os pontos das quatro baterias disputadas a pontuação final da etapa por categoria foi a seguinte: Turismo A: 1.°) Thiago Klein/Odair do Santos, 75 pontos; 2.°) Gefferson de Lima, 59 pontos; 3.°) Ademar Dagostini, 42 pontos; 4.°) Rafael Lupatini, 35 pontos; 5.°) Cido Moraes, 23 pontos. Turismo B: 1.°) Taylor Pilger, 72 pontos; 2.°) Rodrigo Romeira, 57 pontos; e 3.°) Jaime Romeira, 47 pontos. Turismo L: 1.°) Caio Botelho, 80 pontos; 2.°) Rafael Salido, 60 pontos; 3.°) Naor Petry, o pontos. Turismo M: 1.°) Wyllian Cezarotto/Lorenzo Massaro, 55 pontos; 2.°) Luc Monteiro/Edson Massaro, 50 pontos; e 3.°) Rodolfo Ramirez, 35 pontos.

A terceira e próxima etapa do Race Challenge Paranaense de Marcas e Turismo está marcada para os dias 7, 8 e 9 de junho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.

