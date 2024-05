Vazão das Cataratas do Iguaçu chega a 8 milhões de litros de água por segundo

A vazão das Cataratas do Iguaçu, na região Oeste do Estado, chegou a 8 milhões e 350 mil litros de água por segundo no último sábado (04). De acordo com a rede oficial do parque no Instagram, apesar da quantidade de água, o parque funcionou normalmente.

Nesta segunda-feira (06), a vazão diminuiu mas ainda continua bem acima do normal. São 4 milhões e 590 mil litros de água por segundo. O volume ainda é considerado três vezes acima da média, que é de aproximadamente 1 milhão e 500 mil litros.

Assista ao vídeo:

Apesar da grande quantidade de água, o Parque Nacional do Iguaçu está aberto esta semana e funcionando normalmente, com a passarela, trilha e todos os mirantes liberados.

