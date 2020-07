View this post on Instagram

O Sr. Youssef é um comerciante libanês de 91 anos que esbanja simpatia pelas ruas do centro de Guarulhos. Por conta da pandemia, ficou com a loja fechada, mas nunca perdeu a fé por dias melhores. Agora, com a retomada do comércio, ele está de volta com tecidos de qualidade e lindas estampas, inclusive para máscaras. Convidamos você a vir conhecer, levar um corte e compartilhar esse post numa grande corrente do bem! #tecidos #lojadetecidos #tecidosparamascara #centrodeguarulhos #razoesparaacreditar #vencendoapandemia #melhoridade