Tour inédito em Curitiba abre portas de templos e revela curiosidades da maçonaria

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ganha um novo roteiro cultural que promete desvendar mistérios e abrir portas antes fechadas ao público: o Tour Maçônico, primeiro do mundo nesse formato, chega à capital paranaense para contar histórias e revelar espaços tradicionalmente reservados aos membros da fraternidade.

Operado pela Serra Verde Express, o roteiro é uma oportunidade para estudiosos, curiosos e até mesmo membros da ordem conhecerem templos históricos e compreenderem a influência maçônica na história do Paraná e do mundo.

“O tour tem o objetivo de aproximar o público da história e do simbolismo maçônico, promovendo conhecimento e respeito à tradição”, afirma o diretor-geral da Serra Verde Express, Adonai Arruda Filho.

A Maçonaria, presente globalmente desde o século XVIII, deixou marcas na política, ciência, artes e sociedade. Nomes que mudaram o curso da história mundial, como George Washington, Benjamin Franklin e Mozart, fizeram parte da ordem. No Brasil, a influência maçônica se manifestou através de figuras como Dom Pedro I, José Bonifácio, Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, Castro Alves e Olavo Bilac.

Como funciona o Tour Maçônico em Curitiba

O percurso, que dura aproximadamente quatro horas, ocorre de segunda a sexta-feira, sempre às 14h, e comporta até 30 pessoas por grupo. Para quem busca uma experiência mais personalizada, existe a possibilidade de roteiros exclusivos para grupos fechados. O tour conta ainda com guias bilíngues, tornando-o acessível para visitantes estrangeiros.

Um diferencial importante é a integração das três principais potências maçônicas do Paraná no mesmo roteiro: Grande Oriente do Brasil no Paraná (GOB-PR), Grande Loja do Paraná (GLP) e Grande Oriente do Paraná (GOP). Os visitantes serão conduzidos por guias-maçons especializados, que proporcionarão visitas a templos preservados, explorações simbólicas e narrativas sobre curiosidades da ordem.

O primeiro tour está marcado para o dia 23 de setembro, com ingressos a partir de R$ 157. Informações podem ser consultadas no site da Serra Verde Express.

Maçonaria no Paraná

A história maçônica paranaense começou oficialmente em 21 de março de 1837, quando foi fundada a primeira loja em Paranaguá, poucos anos após a Proclamação da Independência do Brasil.

No Paraná, a tradição maçônica encontrou representantes como Zacarias de Góes e Vasconcelos, Generoso Marques dos Santos, o Barão do Serro Azul e o Visconde de Nácar – personagens que ajudaram a construir a identidade e o desenvolvimento do estado.

“Além do aspecto histórico, o tour propõe reflexões sobre valores éticos, construção coletiva e cidadania”, completa Arruda Filho.

Serviço – Tour Maçônico Curitiba



A partir de 23 de setembro Local: Curitiba (templos das três potências maçônicas do Paraná)

Data: Segunda a sexta-feira, 14h

Duração: 4 horas

Capacidade: até 30 pessoas por grupo

Valor: sob consulta

Informações e reservas: www.serraverdeexpress.com.br