Famoso chef de Curitiba abre restaurante de frutos do mar

O inquieto e criativo empresário Beto Madalosso abre, neste terça-feira (26), mais um restaurante. A inauguração do “Uma Ova” não será uma inauguração propriamente dita, mas apenas um início de atividades do novo empreendimento, que é um restaurante especializado em frutos do mar. De porção de sardinha à polvo grelhado, o cardápio foi construído para oferecer opções para todos os bolsos.

O restaurante vai funcionar no mesmo complexo onde já funcionam outros empreendimentos – Madá, Sbagliato e Empório Tutano – que tem Beto como proprietário (Rua Saldanha Marinho, 1230). “Não ter inauguração. Peguei bode desse lance, pois sempre parece um teatro de falsidade, vaidade. No fim o saldo de pessoas falando mal é maior do que aquelas falando bem”, disse em seu perfil no Instagram.

À Tribuna, Beto contou um pouco mais sobre o Uma Ova. “A gente começa a atender amanhã. Eu tenho um sócio, o Renan Vargas, e o restaurante nasce dessa paixão que a gente tem por frutos do mar. A gente gosta mesmo e também sentimos que existe um bom espaço para isso em Curitiba”, disse. Fisicamente o restaurante foi montado com parte do mobiliário do Madá da Ecoville, que encerrou suas atividades.

Cardápio rico

O empresário contou à Tribuna sobre a riqueza do cardápio, que foi pensado para atender a muitos gostos (e bolsos). Além do já clássico fish and chips, a aposta é numa porção que deve agradar a quem realmente gosta de frutos do mar. “A gente vai ter a fritada mista, que serão vários frutos do mar fritos à milanesa. Entre as opções mais em conta, tem poção de sardinha frita a R$ 25”, explicou.

Entre outros preparos, os clientes poderão escolher a moules frites (mexilhão cozido no vinho branco), espaguete com vôngoli, peixes na brasa, lula na grelha. “Além de tudo isso, a gente vai ter arroz de siri, bolinho e escabeche de bacalhau, até o polvo inteiro na brasa, que é o prato mais caro do cardápio”. O polvo grelhado com acompanhamentos deve ficar em torno dos R$ 190.

Outra aposta, ainda em frutos do mar, é o peixe do dia. “A gente vai trabalhar várias receitas com base no peixe do dia, que será sob consulta. O peixe que estiver bom naquele dia será o escolhido para as principais receitas, seja frito, na brasa ou ensopados”, explicou Beto Madalosso.

Um diferencial serão as opções de carnes e vegetarianas. “Fiz uma pesquisa com os clientes e amigos e muita gente diz que às vezes não frequenta um local que serve frutos do mar em família ou casal, pois sempre tem alguém que não come. Então teremos opções também para este público”, concluiu.

O Uma Ova fica na Rua Saldanha Marinho, 1230 e vai funcionar de terça à sexta, das 19h às 23h, sábado das 12h às 15h30 e das 19 às 23h.