Leilão de veículos do Paraná tem modelo inédito e isenção de taxa do leiloeiro

O Governo do Paraná realizará em setembro o leilão de 76 veículos pertencentes ao estado. Com modelos de carro, como Hilux e Gol, há veículos recuperáveis disponíveis a partir de lances de R$ 1.476,83.

De acordo com o estado, a abertura dos lances começará às 10h no dia 2 de setembro. Para participar, os interessados têm até 8 de setembro para fazer o cadastro no site do Sistema Eletrônico de Leilões do Governo do Paraná (SEL/PR).

A situação dos veículos é considerada recuperável. Ou seja, é possível adquirir veículos que ainda podem ser utilizados nas ruas por valores abaixo do mercado. Conforme o governo, a novidade deste leilão é que ele não contará com o pagamento habitual de 5% para o leiloeiro.

Carros disponíveis em leilão no Paraná

A previsão de entrega dos veículos é a partir de 30 de setembro. Entre os automóveis disponíveis, destacam-se, caminhonetes como Mitsubishi Triton Sport, que aparece pela primeira vez em um leilão do governo; Toyota Hilux; carros como Ford Focus e VW Gol; além de motocicletas como Yamaha XT 660R.

Os 76 veículos estarão disponíveis para visitação nos pátios do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e em Ibiporã, no norte, a partir da próxima semana, no dia 3 de setembro. É possível conferir a lista completa no site.

A avaliação mínima sobre os veículos prevê o retorno de pelo menos R$ 1,3 milhão para os cofres estaduais.