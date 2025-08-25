Obra na região do Contorno Norte bloqueia rua em Curitiba a partir de terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (26), uma obra de prolongamento de galeria da Concessionária Via Araucária na PR-418, no Contorno Norte, causará interdição no trecho de passagem inferior, interrompendo o acesso à Rua Orlando Peruci, localizada entre os bairros Butiatuvinha e Santa Felicidade, em Curitiba.

A intervenção faz parte do projeto de duplicação da rodovia e tem previsão de conclusão para o dia 29 de janeiro de 2026.

Confira como ficará o trânsito na região:

Obra de concessionária interrompe tráfego na Rua Orlando Peruci. Imagem: Prefeitura de Curitiba

Trânsito no Contorno Norte: confira desvios durante obra

Durante a obra, apenas moradores da região e funcionários da empreiteira poderão circular pela Rua Orlando Peruci. Como alternativa, os motoristas que trafegarem de Curitiba (Jardim Felicidade) até Campo Magro (Jardim Cecília, Apae e/ou região) deverão acessar a Rua Aécio Marcel Antoniacomi, seguindo pela Avenida Manoel Ribas e acessando a Rua Celso Carneiro Souza, até a Rua Umbelas, seguindo pela Rua Jasmim e, por fim Rua Zínias.

Já os motoristas que trafegam de Campo Magro (Jardim Cecília/Apae) até Curitiba devem fazer o fluxo oposto.

Todo o trecho interditado estará sinalizado com cones, placas e barreiras físicas, sob responsabilidade da empresa responsável pela obra. É importante ressaltar que o tráfego na rodovia PR-418 não será afetado pelas interdições.