La bella polenta e mais!

Festa do Vinho em SJP terá polenta gigante e shows gratuitos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Prefeitura De São José Dos Pinhais Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 25/08/25 10h15
Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais

Programada para o próximo fim de semana, entre os dias 29 e 31 de agosto, a 18ª edição da Festa do Vinho de São José dos Pinhais terá opções gastronômicas e shows no Parque do Vinho, na Região Metropolitana de Curitiba. O grande destaque do evento é a tradicional polenta gigante de 18 metros, que será servida gratuitamente em porções da clássica receita de polenta branca com molho.

Além da polenta, o público poderá saborear pratos típicos da culinária italiana, como risoto, macarronada e a versão italiana do pirogue. Os vinhos coloniais, produzidos por vinícolas regionais, também terão espaço especial de destaque nos estandes.

O palco do evento receberá apresentações de grupos folclóricos no sábado e no domingo e show de artistas convidados. Na sexta-feira (29), a abertura do palco será às 21h com o grupo Os Serranos.

No sábado (30), às 21h, o sertanejo Paulinho Mocelin comanda a principal atração da noite. Já no domingo (31), o encerramento ficará por conta da cantora Paula Fernandes, que sobe ao palco às 19h. Todos os shows são gratuitos e abertos ao público.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (@prefeiturasjp)

Programação Festa do Vinho de SJP

Sexta (29)

21h – Os Serranos 

Sábado (30) 

17h – Famiglia Dal Ponte 

21h – Paulinho Mocelin 

Domingo (31) 

19h – Paula Fernandes

Serviço

Evento: 18ª Festa do Vinho

Data: 29, 30 e 31 de agosto

Local: Parque do Vinho – Rua Júlio César Setenareski, nº 150 – Colônia Mergulhão.

Serviço

18ª Festa do Vinho de São José dos Pinhais
Data: de sexta-feira (29) a domingo (31)
Local: Parque do Vinho, localizado na Rua Júlio César Setenareski, nº 150, na Colônia Mergulhão
Entrada gratuita

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna