Festa do Vinho em SJP terá polenta gigante e shows gratuitos

Programada para o próximo fim de semana, entre os dias 29 e 31 de agosto, a 18ª edição da Festa do Vinho de São José dos Pinhais terá opções gastronômicas e shows no Parque do Vinho, na Região Metropolitana de Curitiba. O grande destaque do evento é a tradicional polenta gigante de 18 metros, que será servida gratuitamente em porções da clássica receita de polenta branca com molho.
Além da polenta, o público poderá saborear pratos típicos da culinária italiana, como risoto, macarronada e a versão italiana do pirogue. Os vinhos coloniais, produzidos por vinícolas regionais, também terão espaço especial de destaque nos estandes.
O palco do evento receberá apresentações de grupos folclóricos no sábado e no domingo e show de artistas convidados. Na sexta-feira (29), a abertura do palco será às 21h com o grupo Os Serranos.
No sábado (30), às 21h, o sertanejo Paulinho Mocelin comanda a principal atração da noite. Já no domingo (31), o encerramento ficará por conta da cantora Paula Fernandes, que sobe ao palco às 19h. Todos os shows são gratuitos e abertos ao público.
Programação Festa do Vinho de SJP
Sexta (29)
21h – Os Serranos
Sábado (30)
17h – Famiglia Dal Ponte
21h – Paulinho Mocelin
Domingo (31)
19h – Paula Fernandes
Serviço
Evento: 18ª Festa do Vinho
Data: 29, 30 e 31 de agosto
Local: Parque do Vinho – Rua Júlio César Setenareski, nº 150 – Colônia Mergulhão.
Serviço
18ª Festa do Vinho de São José dos Pinhais
Data: de sexta-feira (29) a domingo (31)
Local: Parque do Vinho, localizado na Rua Júlio César Setenareski, nº 150, na Colônia Mergulhão
Entrada gratuita