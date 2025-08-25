Festa do Vinho em SJP terá polenta gigante e shows gratuitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Programada para o próximo fim de semana, entre os dias 29 e 31 de agosto, a 18ª edição da Festa do Vinho de São José dos Pinhais terá opções gastronômicas e shows no Parque do Vinho, na Região Metropolitana de Curitiba. O grande destaque do evento é a tradicional polenta gigante de 18 metros, que será servida gratuitamente em porções da clássica receita de polenta branca com molho.

Além da polenta, o público poderá saborear pratos típicos da culinária italiana, como risoto, macarronada e a versão italiana do pirogue. Os vinhos coloniais, produzidos por vinícolas regionais, também terão espaço especial de destaque nos estandes.

O palco do evento receberá apresentações de grupos folclóricos no sábado e no domingo e show de artistas convidados. Na sexta-feira (29), a abertura do palco será às 21h com o grupo Os Serranos.

No sábado (30), às 21h, o sertanejo Paulinho Mocelin comanda a principal atração da noite. Já no domingo (31), o encerramento ficará por conta da cantora Paula Fernandes, que sobe ao palco às 19h. Todos os shows são gratuitos e abertos ao público.

Programação Festa do Vinho de SJP

Sexta (29)

21h – Os Serranos

Sábado (30)

17h – Famiglia Dal Ponte

21h – Paulinho Mocelin

Domingo (31)

19h – Paula Fernandes

Serviço

Evento: 18ª Festa do Vinho

Data: 29, 30 e 31 de agosto

Local: Parque do Vinho – Rua Júlio César Setenareski, nº 150 – Colônia Mergulhão.

Serviço

18ª Festa do Vinho de São José dos Pinhais

Data: de sexta-feira (29) a domingo (31)

Local: Parque do Vinho, localizado na Rua Júlio César Setenareski, nº 150, na Colônia Mergulhão

Entrada gratuita