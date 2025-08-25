Augusto Cury fala sobre intoxicação digital na grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O renomado psiquiatra e escritor Dr. Augusto Cury vai abordar o quanto a tecnologia tem dominado a rotina e influenciado no desenvolvimento das crianças em sua próxima palestra em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Com o título “Intoxicação Digital – O que fizeram conosco e com nossos filhos“, o evento promete trazer reflexões profundas sobre como smartphones, redes sociais e toda essa avalanche de estímulos digitais têm afetado relações, cérebro e, principalmente, saúde mental.

A palestra acontece no dia 6 de outubro, uma segunda-feira, às 20h, na Comunidade Vida Plena (Av. Rui Barbosa 6094, São José dos Pinhais). Os portões abrem às 19h para recepção do público.

Considerado o psiquiatra brasileiro mais lido no mundo, Cury é autor de best-sellers como “Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século” e “O Poder da Gestão da Emoção”, obras que já ajudaram milhares de pessoas a compreenderem melhor suas emoções.

Durante o evento, ele compartilhará não apenas uma análise sobre os impactos negativos da tecnologia, mas também estratégias práticas para que pais, educadores e todos os interessados possam encontrar um equilíbrio saudável no uso das telas.

A iniciativa é da Escola O Pequeno Polegar, instituição que já utiliza a metodologia da Escola da Inteligência, desenvolvida pelo próprio Dr. Cury, em seu programa educacional. A escola atua na Educação Infantil e Fundamental com o propósito de transformar famílias através de uma educação mais humana e focada no desenvolvimento socioemocional.

Para quem busca ferramentas para lidar com o excesso de tecnologia no dia a dia, seja em casa com os filhos ou no ambiente escolar, esta é uma oportunidade única de aprender com um dos maiores especialistas em inteligência emocional do país.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada). Para mais informações sobre o evento, os interessados podem acessar o site da escola organizadora.

Serviço

Dr. Augusto Cury – palestra “Intoxicação Digital – O que fizeram conosco e com nossos filhos”

Data: 06 de outubro de 2025

Horário: 20h (abertura às 19h)

Local: Comunidade Vida Plena (Av. Rui Barbosa 6094, São José dos Pinhais)

Ingressos a partir de R$ 80 a meia-entrada

Realização: Escola O Pequeno Polegar

Informações: https://opequenopolegar.com.br/palestra-augusto-cury/

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/palestra-intoxicacao-digital-o-que-fizeram-conosco-e-com-nossos-filhos-augusto-cury/3024081