Shopping em Curitiba inaugura atrações e oficinas de Natal nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Pátio Batel, shopping em Curitiba, abre nesta sexta-feira (14/11) a atração de fim de ano: a Vila Doce de Natal. O cenário, feito exclusivamente para o shopping, transporta o público para um universo de biscoitos, com uma decoração idealizada para encantar todas as gerações e transmitir um Natal clássico com doçura.

Com 16 metros, a árvore de Natal, tem decoração em tons de bege e branco, remetendo aos biscoitos enfeitados com glacê. Completando o espaço, as crianças podem se divertir em um mini playground, que conta com um carrossel e um escorregador; encantadoras casas de biscoito que vão receber uma série de oficinas inéditas para os pequenos; e o trono do Papai Noel.

O bom velhinho estará presente todos os dias, incluindo feriados, até a véspera de Natal, em 24 de dezembro. Os horários completos e valores das fotos digitais e impressas podem ser conferidos no site do shopping.

“Nesse ano, buscamos trazer algo inédito e que, ao mesmo tempo, tivesse elementos clássicos do Natal”, comenta Camila Fleischfresser, head de marketing do Pátio Batel. “Para contar esta história, pensamos nos mínimos detalhes, desde a atmosfera aconchegante das casas de biscoito até a lata do nosso Compre e Ganhe, que é uma ‘versão em miniatura’ do carrossel da nossa decoração. São elementos que, juntos, criam uma atmosfera natalina especial”, completa.

Promoção do Pátio Batel: lata musical com biscoitos e sorteio de Mercedes-Benz

Neste ano, a ação “Compre e ganhe” do shopping conta com uma Lata de Biscoitos Musical, em edição especial e limitada para o Pátio Batel. A ação, válida para compras a partir de R$ 1 mil realizadas no Pátio a partir de 1º de dezembro, é limitada a uma unidade por CPF e está disponível enquanto durarem os estoques.

Adicionalmente, a cada R$ 1 mil em notas fiscais, os clientes garantem um cupom para concorrer ao sorteio de um Mercedes-Benz Classe C 200 AMG Line na cor cinza selenite. Clientes do programa de relacionamento Singular têm direito a cupons em dobro para o sorteio do carro. O sorteio será realizado em 26 de dezembro, com transmissão ao vivo nas redes sociais.

Oficinas de Natal

Além da decoração, a Vila Doce de Natal possui agenda de oficinas itinerantes que ocorrerão dentro do próprio espaço, estimulando a criatividade e a interação das crianças.

São quatro atividades diferentes:

Oficina de enfeites de feltro: de 14 a 16 e 21 a 23 de novembro. Inscrição: R$ 60.

Oficina de guirlandas: de 17 a 20 de novembro, 24 a 27 de novembro e 1 a 4 de dezembro. Inscrição: R$ 65.

Oficina de biscoitos: de 28 a 30 de novembro e 5 a 11 de dezembro. Inscrição: R$ 60.

Oficina de pelúcia com o clássico personagem “Gingerman” (homem-biscoito): de 12 a 21 de dezembro. Inscrição: R$ 140.

As oficinas têm duração entre 20 a 45 minutos e atendem até 12 crianças por sessão, podendo participar crianças de 2 a 12 anos. O acompanhamento de um adulto é obrigatório para menores de 4 anos. As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site ou no local, conforme disponibilidade.

Serviço

Vila Doce de Natal no Pátio Batel: a partir desta sexta, 14 de novembro

Ação Compre e Ganhe com lata musical: a partir do dia 1º de dezembro. (brinde disponível até quando durarem os estoques)

Sorteio da Mercedes-Benz: promoção válida de 19 de novembro a 24 de dezembro Sorteio no dia 26 de dezembro, às 15h no Pátio Batel e ao vivo pelo Instagram

Oficinas Itinerantes: entre Novembro e Dezembro

Mais detalhes sobre datas e horários das oficinas