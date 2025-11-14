Curitiba define calendário de feriados e recessos para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba definiu os feriados, pontos facultativos e recessos para o ano de 2026. O decreto que estabelece as datas e permite que os gestores organizem as escalas de trabalho das suas equipes foi publicado no Diário Oficial.

A definição do calendário do ano possibilita a organização do funcionamento dos serviços públicos municipais, das escalas de trabalho, sem comprometer os serviços essenciais, que não podem ser paralisados para o atendimento da população. Esse tipo de organização, em escala de trabalho, ocorre nos dias de pontos facultativos e suspensões do expediente administrativo.

Nos dias de feriado religioso municipal, as unidades municipais funcionarão em regime de ponto facultativo.

O estabelecimento das datas leva em conta o princípio da economicidade no serviço público, no que se refere ao consumo de energia elétrica, água, transporte, telefonia, material de trabalho, entre outros.

As datas para a suspensão do expediente, entre feriados e fins de semana, foram definidas levando em conta que costumam ser dias que resultam em menos demanda, conforme a área de atendimento ao cidadão.

As unidades educacionais da Secretaria Municipal da Educação seguirão as diretrizes definidas nas respectivas instruções normativas, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Calendário de 2026

1º de janeiro (quinta-feira) – feriado nacional

2 de janeiro (sexta-feira) – suspensão do expediente

16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira) – Carnaval – ponto facultativo

18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas – suspensão do expediente até as 14h

2 de abril (quinta-feira) – suspensão do expediente

3 de abril – Sexta-Feira da Paixão – feriado nacional

21 de abril (terça-feira) – Tiradentes – feriado nacional

1º de maio (sexta-feira) – Dia Mundial do Trabalho – feriado nacional

4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi – feriado religioso municipal

5 de junho (sexta-feira) – suspensão do expediente

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil – feriado nacional

8 de setembro (terça-feira) – Nossa Senhora da Luz – feriado religioso municipal

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional

28 de outubro (quarta-feira) – Dia do Servidor Público – ponto facultativo

2 de novembro (segunda-feira) – Finados – feriado nacional

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República – feriado nacional

20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – feriado nacional

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal – feriado nacional

21 a 31 de dezembro (segunda a quinta-feira) – recesso







