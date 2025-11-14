Bairro nobre de Curitiba ganha nova churrascaria com atendimento 24h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os moradores do bairro Batel, em Curitiba, agora contam com uma nova alternativa para aproveitar um churrasco a qualquer hora do dai. A Costelaria 24h inaugurou uma unidade na Avenida Silva Jardim, ampliando o acesso ao cardápio que combina rodízio, buffet, menus executivos e pratos à la carte para diferentes perfis de público. A proposta atende desde quem busca uma refeição rápida até quem prefere aproveitar com calma os cortes assados.

Para quem aprecia um bom churrasco, a seleção de carnes inclui costela, carneiro, assado de tiras, filé argentino e picanha. Os cortes chegam à mesa acompanhados de opções de massas, saladas e sobremesas. O rodízio tem preço inicial de R$ 89,00, enquanto o cardápio executivo começa em R$ 59,00.

O espaço foi planejado para receber diferentes tipos de público. Há mesas ao ar livre e também no salão interno. A casa conta ainda com estacionamento próprio e uma área kids equipada com brinquedos.

Foto: Gmais 360Tour Foto: Gmais 360Tour Foto: Gmais 360Tour

Para quem prefere aproveitar o churrasco em casa, a unidade do Batel também atende por delivery. No iFood, há opções de cortes e pratos à la carte com valores que começam em R$ 45 na versão individual e R$ 64 no tamanho para compartilhar com a família.

O funcionamento é ininterrupto, de segunda a domingo, seguindo a proposta de atender clientes em qualquer horário do dia. Além da nova unidade no Batel, a franquia mantém outras três lojas ativas em Curitiba, localizadas nos bairros Alto da XV, Água Verde e Jardim das Américas.

Serviço

Costelão 24h no Batel

Endereço: Avenida Silva Jardim, nº 3911, no bairro Batel

Horário de funcionamento: 24 horas, de segunda a domingo

Valores: Rodízio a partir de R$ 89,00; pratos à la carte a partir de R$ 124,00; menu executivo a partir de R$ 59,00