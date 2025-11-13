Bairros de Curitiba vão receber espetáculo de Natal gratuito; veja as datas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir do dia 25 de novembro, uma das atrações do Natal de Curitiba 2025 vai percorrer dez espaços comunitários das regionais da cidade, levando música, poesia e espiritualidade a diferentes bairros. Os espetáculos “Auto dos Anjos da Anunciação” e “A Grande Alegria do Nascimento de Jesus Cristo” serão gratuitos e abertos ao público.

Dirigido por Edson Bueno, a atividade mistura teatro, música e coreografia em uma encenação que recria a história do nascimento de Jesus Cristo sob o olhar dos anjos mensageiros. No palco, os intérpretes dão vida a anjos, pastores, reis magos e personagens do presépio, com diálogos rimados, danças e canções originais compostas especialmente para a montagem.

Segundo Bueno, a proposta é unir entretenimento e reflexão, sem perder o encanto natalino. “É um convite para que as pessoas revivam a história do nascimento de Jesus Cristo sob a ótica dos anjos mensageiros”, destaca Edson.

A encenação também conta com a presença dos bonecos gigantes do Papai e da Mamãe Noel, que interagem com o elenco e o público, reforçando o clima festivo. Com duração aproximada de 30 minutos, o espetáculo termina com a formação do presépio vivo e um canto coletivo de ‘Noite Feliz’.

O Auto dos Anjos integra a programação do Natal de Curitiba 2025, que este ano reúne mais de 150 atrações gratuitas em ruas, praças, parques e espaços culturais da capital. O circuito do espetáculo segue até o dia 5 de dezembro, encerrando o ciclo natalino com a tradicional Cantata de Natal do Bairro Novo, que reúne cerca de mil crianças em um grande coro a céu aberto.

Cronograma das apresentações gratuitas de Natal em Curitiba

25 de novembro (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Memorial de Curitiba

Endereço: R. Dr. Claudino dos Santos, 79

26 de novembro (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)

Horário: 14h

Local: Clube da Gente

Endereço: Rua Ourizona, 1681 – Bairro Novo

27 de novembro (quinta-feira)

Horário: 9h30

Local: Rua da Cidadania do Tatuquara (R. Olivardo Konoroski Bueno, 700 – Tatuquara)

Horário: 14h

Local: Rua da Cidadania do Cajuru (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru)

2 de dezembro (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213)

Horário: 14h

Local: Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Boa Vista)

3 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Rua da Cidadania do Portão/Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha)

Horário: 14h

Local: Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430)

5 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Rua da Cidadania da CIC (Rua Manoel Valdomiro de Macedo)

Horário: 19h30

Espetáculo: Cantata de Natal

Local: Rua da Cidadania do Bairro Novo (R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado)