Rua no Centro de Curitiba recebe estrutura de Natal e fica bloqueada até janeiro

A partir desta segunda-feira (10/11), a Rua Conselheiro Laurindo, no Centro de Curitiba, ficará bloqueada no trecho em frente ao Teatro Guaíra, entre as ruas Alfredo Bufren e XV de Novembro. O bloqueio é necessário para a montagem de uma das principais estruturas do Natal de Curitiba 2025: um grande palco ao ar livre que abrigará apresentações a partir de 24 de novembro.

Pela primeira vez, o Teatro Guaíra ganhará um palco externo para o espetáculo ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções‘, que unirá performance artística e projeção mapeada na fachada. A história traz um Papai Noel que, ao perder a inspiração para criar presentes, embarca em uma jornada com duendes e elfos em busca de recuperar a magia do Natal.

Durante o início dos trabalhos, previsto para as 9 horas, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientar motoristas e indicar rotas alternativas. O bloqueio permanecerá até o dia 2 de janeiro de 2026, quando as estruturas começarão a ser desmontadas.

Natal de Curitiba 2025

Além do espetáculo principal em frente ao Guaíra, a Praça Santos Andrade receberá um segundo palco, montado diante das escadarias do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ali será apresentado Abrace o Mundo, espetáculo que narra a história de um menino curioso que questiona os pais sobre como o Papai Noel consegue entregar presentes a todas as crianças do planeta em uma única noite. A estreia está marcada para o dia 27 de novembro.

O espaço da praça também fará parte do Circuito de Natal no Centro, reunindo decoração, feira e atrações interativas. Entre as novidades estão um trenzinho elétrico para as crianças, a Casa do Papai Noel e uma árvore iluminada de 20 metros, acompanhada por outras duas de 18 metros em frente à UFPR. A tradicional feirinha de Natal completa o cenário.