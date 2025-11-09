Clientes de supermercado podem apadrinhar crianças em ação de Natal em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A rede de supermercados Angeloni deu início à tradicional campanha de Natal de 2025. Nesta edição, 2.550 crianças acolhidas por instituições sociais serão beneficiadas com presentes, brincadeiras e momentos de confraternização. No 23º ano, a iniciativa reúne clientes, colaboradores e entidades em torno de um mesmo propósito: tornar o Natal mais feliz para quem mais precisa.

Quem visitar uma das lojas da rede pode participar como padrinho ou madrinha. O processo é simples: basta escolher uma das fotos expostas nas árvores de Natal instaladas próximas aos caixas e registrar o apadrinhamento. Cada imagem representa uma criança participante da campanha.

Em Curitiba, a ação vai contemplar 400 crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil Borda Viva e Califórnia. Todas receberão roupa, calçado e brinquedo, além de um kit de lanche preparado especialmente pelas equipes do Angeloni. Os padrinhos poderão entregar os presentes pessoalmente durante uma celebração especial.

O evento está marcado para o dia 5 de dezembro, às 9h e às 14h, na praça de alimentação da loja Angeloni Água Verde. A programação inclui a chegada do Papai Noel, apresentações teatrais, música, personagens infantis, brincadeiras e muitas surpresas para os pequenos.

Desde sua criação, a campanha de Natal do Angeloni já beneficiou cerca de 58 mil crianças nos estados do Paraná e Santa Catarina. O sucesso da iniciativa é resultado da união entre o engajamento dos clientes, o apoio das instituições parceiras e o empenho das equipes da rede.