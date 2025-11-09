Bombeiros recebem doações para Rio Bonito do Iguaçu; veja itens mais necessários

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de todo o Paraná estão se mobilizando para ajudar as famílias atingidas pelo tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu. Quem quiser contribuir pode levar doações a qualquer quartel do Corpo de Bombeiros do Estado, que está atuando em conjunto com a Defesa Civil Estadual e as prefeituras das cidades próximas.

As principais necessidades neste momento são alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene e limpeza, além de roupas íntimas novas. Todos os donativos passarão por triagem antes de serem encaminhados às famílias que perderam as casas e bens.

Com 90% do município afetado, boa parte da logística de recebimento está concentrada nas cidades vizinhas, especialmente em Laranjeiras do Sul, onde o Ginásio dos Bancários foi transformado em um centro de arrecadação e distribuição. A Defesa Civil coordena o envio dos materiais à região, garantindo que as doações cheguem rapidamente a quem mais precisa.

A campanha é organizada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil em parceria com o Gabinete da Primeira-Dama do Paraná. Segundo o coronel Fernando Schunig, coordenador estadual da Defesa Civil, o volume de doações já é expressivo. “Temos três pontos de coleta e armazenamento quase lotados e estamos abrindo novos espaços particulares cedidos por voluntários para receber os donativos”, afirmou.

Para Luciana Saito Massa, o gesto de solidariedade é essencial neste momento de reconstrução. “Neste momento tão duro, cada doação representa mais do que um item essencial, representa acolhimento, esperança e a certeza de que ninguém está sozinho”, complementou a primeira-dama.

Pix para ajudar Rio Bonito do Iguaçu

Além das doações físicas, a Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu também disponibilizou uma chave Pix e uma conta bancária para quem preferir contribuir com valores em dinheiro. Os recursos serão destinados diretamente ao atendimento das famílias atingidas. Confira, abaixo, as formas de doar:

Pix (CNPJ): 95.587.770/0001-99

Banco do Brasil: Agência 4133-5 | Conta corrente 111000-4