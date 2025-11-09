Mais da metade de Rio Bonito do Iguaçu segue sem energia após tornado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os atendimentos na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, atingida por um tornado na sexta-feira (07/11), continuam neste domingo (09/11). A Copel trabalha na reconstrução da infraestrutura elétrica. Até a manhã deste domingo, 49% da rede de distribuição de energia de Rio Bonito do Iguaçu foi restabelecida. As equipes priorizaram estruturas essenciais como o Centro de Comando da Defesa Civil, o posto de Saúde e o Centro do Idoso, que voltaram a ter energia na tarde de sábado.

A força-tarefa da Copel conta com mais de 200 profissionais entre eletricistas, técnicos e projetistas trabalhando na reconstrução da rede elétrica atingida pelo tornado.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig, e o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, também estão no local para coordenar as ações de resposta do Governo do Estado.

Atendimento médico em Rio Bonito do Iguaçu e cidades próximas foi reforçado

A mobilização continua intensa. Mais de 50 bombeiros estão atuando diretamente no município, apoiados por 23 viaturas, realizando sobrevoos estratégicos e mantendo contato direto com moradores para identificar necessidades emergenciais. O levantamento preliminar aponta para mais de mil pessoas entre desalojadas e desabrigadas, mas os números definitivos ainda estão sendo compilados pelas equipes em campo.

O atendimento médico também foi reforçado. Até o final de sábado (08/11), a rede hospitalar da região já havia realizado 784 atendimentos distribuídos entre diferentes unidades: 133 na UBS DR. Felipe de Sio, 137 no Hospital São Lucas, 448 no Instituto São José, 18 na Faculdade Campo Real e 48 pelo Samu. Para ampliar a capacidade de resposta, foram disponibilizados prontos atendimentos em Laranjeiras, Cantagalo e Saudade do Iguaçu, além de mais de 30 ambulâncias.