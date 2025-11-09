Força-tarefa com 15 municípios atua na limpeza de Rio Bonito do Iguaçu; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Novas imagens divulgadas pelo Governo do Paraná neste domingo (9/11) mostram o início dos trabalhos de limpeza e reconstrução em Rio Bonito do Iguaçu, após o tornado que destruiu grande parte do município. O cenário ainda é de devastação, mas, aos poucos, começa a ressurgir. Casas, escolas, supermercados e diversos comércios foram completamente danificados pela força dos ventos, que atingiram mais de 250 km/h.

Desde a madrugada de sábado (8/11), uma força-tarefa mobiliza mais de 30 equipamentos, entre escavadeiras, pás-carregadeiras, caminhões, pantaneiras e tratores, para desobstruir ruas, remover entulhos e reorganizar espaços públicos. Segundo o governo, não há novos registros de vítimas ou desaparecidos. Com as buscas encerradas, o foco agora é preparar o terreno para a reconstrução.

Serviços essenciais começam a ser restabelecidos de forma gradual. A Sanepar utiliza caminhões-pipa e um gerador para garantir o abastecimento de água, enquanto a Copel atua na reconstrução da rede elétrica. Dos cerca de 300 postes derrubados pelo tornado, 60 já foram reinstalados, permitindo o retorno da energia a estruturas prioritárias, como postos de saúde e centros de apoio.

Os maquinários utilizados na limpeza foram cedidos pela Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu, por cidades vizinhas e por órgãos do Governo do Estado, como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) e a Defesa Civil Estadual. De acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Shunig, a expectativa é que a limpeza completa das áreas urbanas leve até três dias.

Ao todo, 15 municípios da região participam da operação, em uma grande corrente de solidariedade entre prefeituras, órgãos estaduais e voluntários. O Corpo de Bombeiros mantém 44 militares e 23 viaturas em atuação, além de helicópteros que realizam atendimentos e apoio logístico às equipes de resgate e assistência humanitária.