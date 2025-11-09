Paraná destina R$ 50 milhões para reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, anunciou neste domingo (9/11) que o Governo do Paraná vai destinar R$ 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap) para a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. A cidade teve 90% da estrutura devastada após a passagem do tornado, que atingiu ventos superiores a 250 km/h.

Entre as ações prioritárias estão a limpeza das ruas e residências, fundamentais para restabelecer as condições de tráfego e permitir o acesso das equipes. Também serão instalados um Centro de Triagem e um Centro de Acolhimento Psicológico, voltados ao atendimento e apoio emocional das famílias afetadas. Esses espaços funcionarão de forma contínua, já que parte dos serviços de água, energia elétrica e internet começou a ser restabelecida em algumas áreas da cidade.

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), em conjunto com engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), está realizando o levantamento técnico dos prejuízos estruturais para orientar o direcionamento dos recursos. O governo já autorizou o início do processo de reconstrução das escolas municipais e estaduais destruídas pelo tornado.

O abastecimento de água e energia também está sendo gradualmente normalizado. A Sanepar informou que o fornecimento foi restabelecido com o uso de um gerador em uma das captações e com apoio de caminhões-pipa. Equipes seguem atuando no reparo de vazamentos e na recuperação das redes danificadas.

A Copel informou que 49% da rede elétrica da cidade já foi religada até a manhã deste domingo. Entre as estruturas com energia restabelecida estão o Centro de Comando da Defesa Civil, o posto de saúde e o Centro do Idoso, que voltaram a operar na tarde de sábado (8/11).

Mutirão para emissão de documentos perdidos é montado em Rio Bonito do Iguaçu

No sábado, o governo estadual encaminhou à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) um projeto de lei que altera as regras de repasse do Fecap, permitindo que o auxílio financeiro chegue diretamente às famílias atingidas. O texto prevê repasses de até R$ 50 mil por família para a reconstrução das moradias, com os critérios definidos por decreto. O projeto tramita em regime de urgência e deve ser votado ainda neste domingo.

Enquanto o processo legislativo avança, a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Paraná, prepara um mutirão para emissão de documentos perdidos durante a tragédia. O atendimento será feito em caráter emergencial, facilitando o acesso das famílias aos benefícios e ao cadastramento para reconstrução.

O Ministério Público informou que as Promotorias de Justiça de Laranjeiras do Sul já iniciaram o atendimento descentralizado em Rio Bonito do Iguaçu, com foco em orientações jurídicas e registro de danos. As pessoas que precisarem de assistência jurídica imediata podem entrar em contato com a Defensoria Pública do Estado (DPE-PR) pelo telefone (41) 99232-2977.