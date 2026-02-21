Expansão

Nova megaloja da Havan em Curitiba ganha data de inauguração

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 21/02/26 10h41
Luciano Hang confirma presença em inauguração da nova Havan em Curitiba
Foto: Divulgação Havan

A nova megaloja da Havan em Curitiba ganhou data de inauguração: 7 de março. A partir das 10 horas, os curitibanos poderão conferir a nova estrutura localizada na Rua João Bettega, na região da Cidade Industrial.

Esta será a terceira inauguração do ano para a rede varejista, que celebra quatro décadas de história em 2026. O Paraná está no centro do plano de expansão da empresa, que abrirá uma loja em Maringá no fim de fevereiro, seguida pela nova unidade em Curitiba.

A nova loja na CIC é a oitava filial em Curitiba, colocando a capital no posto de cidade brasileira com o maior número de lojas Havan. A unidade reforça a presença da marca na capital paranaense, que já conta com sete estabelecimentos em funcionamento.

A megaloja segue o tradicional padrão arquitetônico da rede, com fachada inspirada na Casa Branca, e conta com dez mil metros quadrados de área, estacionamento amplo e praça de alimentação. Com esta inauguração, a Havan alcançará a marca de 190 unidades em todo o Brasil, avançando em direção à meta de ultrapassar 200 lojas até o final de 2026.

“Esse é um ano especial para nós e queremos chegar a mais de 200 megalojas até o fim do ano. Com essa inauguração de Curitiba, chegaremos a 190 lojas. Eu adoro essa cidade, temos clientes maravilhosos aqui”, afirma o empresário Luciano Hang.

Hang confirmou presença no dia da abertura e promete um evento especial. “Vai ser um dia de muita festa e alegria. Terá promoções imperdíveis para os clientes que vierem na abertura e estarei lá para receber todos, tirar fotos e conversar. Será muito especial”, declara.

