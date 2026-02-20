Ação conjunta

Curitiba planeja regularização fundiária para 300 famílias no Campo Comprido

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 20/02/26 17h01
Equipe da Cohab realizou visita técnica à Vila Santos Andrade nesta sexta-feira (20). Curitiba, 20/02/2026. Foto: Rafael Silva / Cohab.

A Prefeitura de Curitiba realizou uma visita técnica nesta sexta-feira (20/2) para avaliar um projeto de regularização fundiária e reassentamento que beneficiará 300 famílias da Vila Santos Andrade, no bairro Campo Comprido. A ação, conduzida pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), reuniu representantes de órgãos municipais, Ministério Público, iniciativa privada e comunidade.

O projeto visa atender famílias que ocupam áreas em beira de rio na bacia do Barigui. A proposta prevê o reassentamento de parte dos moradores e a regularização de lotes que possam permanecer na área sem restrições ambientais para uso habitacional.

André Baú, presidente da Cohab, destacou a importância da união de esforços para solucionar a situação das famílias que vivem em condições vulneráveis. O promotor Robertson Azevedo, do Ministério Público do Paraná, enfatizou a necessidade de restaurar a área de preservação permanente no trecho do rio ocupado.

A Cohab estuda a implantação de unidades habitacionais em um terreno adjacente à ocupação atual, pertencente à Uniandrade. José de Campos Andrade Filho, reitor da instituição, expressou disposição em colaborar com a solução do problema social.

Rosenilda de Paula, liderança comunitária conhecida como Nenê da Santos Andrade, manifestou esperança renovada com a presença conjunta do poder público, Ministério Público e iniciativa privada na busca por uma solução habitacional.

Com esta visita técnica e o alinhamento entre as secretarias, a Prefeitura avança na construção de uma solução integrada que une habitação, responsabilidade ambiental e desenvolvimento social para as famílias da Vila Santos Andrade.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.