Curitiba planeja regularização fundiária para 300 famílias no Campo Comprido

A Prefeitura de Curitiba realizou uma visita técnica nesta sexta-feira (20/2) para avaliar um projeto de regularização fundiária e reassentamento que beneficiará 300 famílias da Vila Santos Andrade, no bairro Campo Comprido. A ação, conduzida pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), reuniu representantes de órgãos municipais, Ministério Público, iniciativa privada e comunidade.

O projeto visa atender famílias que ocupam áreas em beira de rio na bacia do Barigui. A proposta prevê o reassentamento de parte dos moradores e a regularização de lotes que possam permanecer na área sem restrições ambientais para uso habitacional.

André Baú, presidente da Cohab, destacou a importância da união de esforços para solucionar a situação das famílias que vivem em condições vulneráveis. O promotor Robertson Azevedo, do Ministério Público do Paraná, enfatizou a necessidade de restaurar a área de preservação permanente no trecho do rio ocupado.

A Cohab estuda a implantação de unidades habitacionais em um terreno adjacente à ocupação atual, pertencente à Uniandrade. José de Campos Andrade Filho, reitor da instituição, expressou disposição em colaborar com a solução do problema social.

Rosenilda de Paula, liderança comunitária conhecida como Nenê da Santos Andrade, manifestou esperança renovada com a presença conjunta do poder público, Ministério Público e iniciativa privada na busca por uma solução habitacional.

Com esta visita técnica e o alinhamento entre as secretarias, a Prefeitura avança na construção de uma solução integrada que une habitação, responsabilidade ambiental e desenvolvimento social para as famílias da Vila Santos Andrade.