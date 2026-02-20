Escultura de Jaime Lerner será instalada no calçadão da Rua XV em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma escultura em homenagem ao ex-prefeito Jaime Lerner será instalada no calçadão da Rua XV de Novembro, em Curitiba. A obra, que retratará o arquiteto e urbanista sentado em um banco de sua autoria, está sendo produzida pelo escultor Elvo Benito Damo no ateliê do Memorial Paranista, no Parque São Lourenço. A inauguração está prevista para o final de março, como parte das comemorações dos 333 anos da cidade.

Nesta sexta-feira (20/2), foram fundidos 200 quilos de bronze que darão forma à peça. O processo, realizado a mais de 1.100 graus Celsius, resultou em oito moldes que, unidos, formarão a imagem de Lerner. A escultura o mostrará segurando um lápis e um caderno aberto, com a frase “Quem cria nasce todo dia” inscrita em relevo.

A obra será instalada em frente à Galeria Ritz, entre a Rua Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. O local foi escolhido em conjunto pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e pela família Lerner. O público poderá interagir com a escultura, sentando-se no banco “toinoinoin”, uma peça de design criada pelo próprio Lerner.

Elvo Benito Damo, responsável pela criação da escultura, utilizou recursos de inteligência artificial para alcançar fidelidade nos traços da peça. O artista, que se considera “cria” do Centro de Criatividade de Curitiba, hoje Ateliê de Escultura do Memorial Paranista, destaca a importância das políticas culturais implementadas por Lerner para sua formação e carreira.

Jaime Lerner, falecido em 2021, foi prefeito de Curitiba por três mandatos e governador do Paraná por dois. Ele foi responsável por importantes transformações urbanas na capital paranaense, incluindo a criação do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e a implementação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo.