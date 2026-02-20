Gata arremessada do 12º andar de prédio em Curitiba é adotada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A história da gata arremessada de um apartamento no 12º andar de um prédio no Centro de Curitiba ganha um novo e feliz capítulo. Após passar por cuidados veterinários, a felina, que recebeu o nome de Pluma, foi adotada.

A situação de maus-tratos contra a gata foi registrada no dia 05 de fevereiro. Na ocasião, a mulher que arremessou Pluma foi presa em flagrante durante ação realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Pluma foi resgatada com diversos ferimentos graves, como traumatismo crânio-encefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga. Apesar do quadro delicado, ela se recuperou, recebendo cuidados dos profissionais do SAVE – Centro Veterinário e da ONG Grupo Força Animal.

Na quinta-feira (19/02), a ONG fez uma publicação nas redes sociais contando o mais novo destino feliz de Pluma: um novo lar. Assista:

Na publicação, Gabriela, a nova tutora de Pluma, agradeceu o trabalho da ONG. “Eu já prometi, mas mais que isso, se tornou um objetivo, dar a melhor vida possível pra essa nenê. Aqui ela terá muito amor, muito cuidado, atenção e qualidade de vida. Obrigada por tudo. Vocês são excepcionais”, escreveu.

Denúncia de maus-tratos foi feita por vizinhos

A ação da PCPR e PMPR aconteceu após denúncia de moradores do prédio em que Pluma estava. Eles relataram ouvir gritos do animal e, em seguida, testemunharam a mulher jogando a gata pela janela.