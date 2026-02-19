Homem joga cão em riacho e é denunciado à Justiça no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná nesta quarta-feira (18/02) por maus-tratos contra seus dois cães em Pato Branco, no Sudoeste do estado. O caso mais chocante aconteceu no dia 6 de fevereiro quando ele foi flagrado por vizinhos arremessando seu cachorro, conhecido como “Caramelo”, de uma ponte para um riacho de forte correnteza no bairro São João.

Por sorte, o animal não foi arrastado pela água. Caramelo caiu em uma área com vegetação próxima à margem e conseguiu subir o barranco, retornando à estrada por conta própria.

Mas a situação é ainda mais grave. Segundo a denúncia apresentada pela 4ª Promotoria de Justiça de Pato Branco, os dois cachorros do acusado sofriam maus-tratos de forma reiterada, sendo espancados com frequência mediante pontapés.

Quando a Polícia Militar foi acionada, os agentes encontraram Caramelo aparentemente sem lesões. Durante as buscas, localizaram também outra cadela do mesmo dono, conhecida como “Lobinha”, que apresentava diversas lesões. Posteriormente, foi diagnosticado que estas feridas eram decorrentes de tumor venéreo transmissível, doença para a qual o homem não havia providenciado qualquer tratamento.

O acusado está preso preventivamente e responderá por maus-tratos contra animais. Este tipo de crime ganhou penas mais severas nos últimos anos, refletindo a crescente preocupação da sociedade com o bem-estar animal.