Curitiba abre edital de R$ 15 milhões para projetos de contraturno escolar

A Prefeitura de Curitiba abriu o edital de chamamento público 01/2026 para selecionar projetos de contraturno escolar voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FMCA) destinará R$ 15 milhões para até 75 organizações da sociedade civil (OSCs) com inscrição vigente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comtiba).

As propostas devem ser entregues até 12 de março na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH). A abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública no dia 13 de março, às 9h, na sede do órgão. Cada projeto selecionado receberá R$ 200 mil para execução ao longo de 12 meses.

O edital contempla propostas de acolhimento nas modalidades casa-lar, abrigo institucional e para mulheres com crianças em situação de violência doméstica. Também serão aceitas iniciativas que promovam a defesa e garantia de direitos, incluindo Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com oferta de atividades culturais, esportivas, de saúde e educação.

A SMDH, responsável pela gestão do FMCA, ressalta a importância dessa oportunidade para viabilizar projetos que possam impactar positivamente a vida de crianças e adolescentes em Curitiba.