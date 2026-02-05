Mulher é presa após arremessar gata do 12º andar de prédio em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (05/02) após arremessar uma gata do 12º andar de um prédio localizado no Centro de Curitiba. A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Militar do Paraná (PMPR), que atenderam a ocorrência de maus-tratos aos animais após denúncias de moradores do edifício.

Moradores do mesmo prédio relataram ter ouvido os gritos do animal. Ao olharem pelas janelas dos apartamentos, testemunharam o momento em que a suspeita jogava a felina.

“De acordo com o neto da suspeita, uma mulher chinesa, ela não gosta de gatos e agressões contra o animais eram frequentes”, explicou o delegado da PCPR Guilherme Dias.

Gata foi resgatada e recebe atendimento veterinário. Vídeo: PCPR

Após o acionamento feito pelas testemunhas, as forças de segurança compareceram ao local e efetuaram a prisão em flagrante da mulher.

Gata é resgatada com diversos ferimentos após ser arremessada de prédio

A gata sofreu uma queda de aproximadamente 12 andares. Ela foi resgatada com vida, mas com diversos ferimentos, como traumatismo crânio-encefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga.

Logo após o resgate, ela foi encaminhada para atendimento veterinário especializado na ONG Força Animal, onde continua recebendo os cuidados necessários.