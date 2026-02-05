Funcionário é investigado por liderar desvio de R$ 4,5 milhões de empresa no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação na manhã desta quinta-feira (05/02) que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão e três de sequestro de bens. A ação aconteceu em Londrina, no Norte do Estado, e em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A operação é fruto de um inquérito policial que investiga crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa londrinense especializada na fabricação de máquinas para confecção de salgados.

De acordo com as investigações, o esquema era liderado por um funcionário de confiança da empresa da vítima. “Esse homem era responsável por negociar peças para estas máquinas e cooptou quatro pessoas para a criação de empresas de fachada visando simular a venda dos materiais para a empresa lesada”, explica o delegado da PCPR Edgard Hildebrand.

A fraude causou um prejuízo estimado em R$ 4,5 milhões à empresa, valor desviado ao longo de aproximadamente um ano e meio. A PCPR identificou que o esquema tinha uma estrutura organizada, com o funcionário atuando como líder do grupo e recebendo parte dos valores que eram destinados às empresas fantasmas.

Durante a operação, os policiais apreenderam materiais considerados relevantes para a investigação e três veículos comprados com recursos obtidos de forma ilegal. O bloqueio judicial dos bens foi autorizado para assegurar a futura reparação dos danos às vítimas e evitar que os investigados escondessem ou se desfizessem do patrimônio. A Polícia Civil afirma que as investigações continuam.