Operação no Parolin prende foragidos e remove barracos de calçadas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação integrada realizada na quarta-feira (4/2) na Rua Luiz Gaspari, no bairro Parolin em Curitiba, resultou na prisão de dois foragidos da Justiça e na remoção de barracos irregulares das calçadas. A ação envolveu equipes da Administração Regional Portão, Fundação de Ação Social (FAS), Limpeza Pública e diversos grupos da Guarda Municipal.

A intervenção teve como objetivo identificar foragidos, buscar drogas e desobstruir a via pública. Segundo a Guarda Municipal, a rua estava ocupada por usuários de drogas e havia diversos barracos construídos nas calçadas, sendo apontada como ponto de intenso tráfico de entorpecentes.

Durante a operação, as equipes da Limpeza Pública atuaram na retirada dos barracos e na limpeza do espaço. A FAS acompanhou a ação para oferecer atendimentos sociais às pessoas em situação de vulnerabilidade, porém nenhum dos abordados aceitou os serviços oferecidos.

A iniciativa faz parte de ações do município para recuperar áreas públicas ocupadas irregularmente e reforçar a segurança em regiões com maior incidência de tráfico e situações de risco social. Nos últimos oito anos, mais de 780 foragidos foram localizados e presos pelo Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) da Guarda Municipal.