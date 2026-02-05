Inusitado

Homem nu furta caminhão e causa acidente em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 05/02/26 12h23
Foto: reprodução / RPC.

Um homem sem roupa furtou um caminhão, invadiu a contramão e só parou depois de bater em um ônibus na manhã desta quinta-feira (05/02), em Curitiba. De acordo com informações do jornal Meio Dia Paraná, da RPC, o homem teria pulado o muro de uma casa no bairro Parolin por volta das 8h40, furtado o caminhão e saído dirigindo perigosamente pelas ruas.

O condutor dirigiu em alta velocidade, furando os semáforos e por vezes andando na contramão. Ao tentar acessar a Avenida Presidente Kennedy, ele invadiu o canteiro central da via, bateu com o caminhão ao passar entre um poste e uma árvore e colidiu com um ônibus que seguia pela avenida.

+ Leia mais

O homem desceu do caminhão vestindo só uma regata e meias, sem nada da cintura para baixo. Ele tentou fugir a pé, mas a Guarda Municipal conseguiu prendê-lo. A Guarda Municipal informou a reportagem da RPC que o homem estava claramente sobre o efeito de entorpecentes.

O homem foi encaminhado a um hospital da região e depois foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google