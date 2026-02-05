Homem nu furta caminhão e causa acidente em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem sem roupa furtou um caminhão, invadiu a contramão e só parou depois de bater em um ônibus na manhã desta quinta-feira (05/02), em Curitiba. De acordo com informações do jornal Meio Dia Paraná, da RPC, o homem teria pulado o muro de uma casa no bairro Parolin por volta das 8h40, furtado o caminhão e saído dirigindo perigosamente pelas ruas.

O condutor dirigiu em alta velocidade, furando os semáforos e por vezes andando na contramão. Ao tentar acessar a Avenida Presidente Kennedy, ele invadiu o canteiro central da via, bateu com o caminhão ao passar entre um poste e uma árvore e colidiu com um ônibus que seguia pela avenida.

O homem desceu do caminhão vestindo só uma regata e meias, sem nada da cintura para baixo. Ele tentou fugir a pé, mas a Guarda Municipal conseguiu prendê-lo. A Guarda Municipal informou a reportagem da RPC que o homem estava claramente sobre o efeito de entorpecentes.

O homem foi encaminhado a um hospital da região e depois foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).