Nasa faz alerta: Megaexplosão solar atinge a Terra nesta quinta e sexta-feira

Tribuna do Paraná
Por Isabella de Paula - Gazeta do Povo Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/02/26 12h02
Imagem mostra um close do sol com uma explosão que gerou uma tempestade solar.
Nasa alerta sobre tempestade solar que atingirá a Terra nos próximos dias. Foto: Reprodução/Nasa.

Os satélites da Nasa capturaram pelo menos cinco explosões solares de grande magnitude nos últimos três dias, em um fenômeno que vem sendo monitorado de perto pela agência espacial americana. O alerta já foi emitido: materiais resultantes dessas liberações energéticas devem atingir nosso planeta ainda nesta semana.

As erupções observadas recentemente foram classificadas com diferentes graus de intensidade. A primeira foi categorizada como X1.0; seguida por uma explosão muito mais potente de X8.1; depois vieram clarões de X2.8, X1.6 e X1.5, respectivamente. Na escala utilizada pelos cientistas, a classe X representa os eventos mais intensos, enquanto o número que acompanha a classificação indica a força específica do fenômeno.

O Observatório de Dinâmica Solar da Nasa, responsável pelo monitoramento contínuo das atividades solares, conseguiu registrar imagens detalhadas de todos esses eventos, permitindo uma análise precisa do comportamento da nossa estrela.

De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA), a explosão X8.1 – a mais intensa entre todas as registradas nesta sequência – provocou uma significativa ejeção de material solar. Este material viajando pelo espaço deve atingir a Terra entre hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira (5 e 6 de fevereiro).

Apesar do alerta, a agência esclareceu que os efeitos no planeta devem ser de fraca intensidade. Entre as consequências possíveis está o surgimento de auroras boreais, fenômeno luminoso que pode ser observado principalmente em regiões de alta latitude. No entanto, as explosões solares também podem interferir nas comunicações de rádio, afetar redes elétricas, comprometer sinais de navegação e representar riscos para espaçonaves e astronautas que estejam em órbita, segundo informações divulgadas no comunicado oficial.

