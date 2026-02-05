Torturador de adolescente é localizado e preso na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) capturou nesta terça-feira (03/02) um homem de 49 anos condenado por tortura contra um adolescente em Cerro Azul, município da Região Metropolitana de Curitiba. O crime, cometido em 2022, envolveu agressões físicas e psicológicas contra um jovem de 17 anos.

Segundo as investigações, o condenado, junto com outros dois indivíduos que já se encontram detidos, submeteu o adolescente a uma série de violências. A vítima foi espancada com um pedaço de madeira, teve os braços amarrados e foi forçada a caminhar em via pública, exposta a humilhação. Durante as agressões, o jovem também foi ameaçado de morte caso não assumisse a autoria de roubos que não havia cometido.

+ Leia mais Homem nu furta caminhão e causa acidente em Curitiba

Para localizar o criminoso, agentes da polícia realizaram um trabalho de inteligência após a expedição do mandado de prisão. O foragido foi encontrado em via pública, no bairro da Raia, e imediatamente conduzido ao sistema penitenciário para cumprir sua sentença.

A Polícia Civil destaca que situações como essa representam uma grave violação de direitos humanos, configurando o crime de tortura. A prisão do condenado marca um importante avanço na aplicação da justiça e na proteção dos direitos de adolescentes e jovens na região.