Nova Havan em Maringá terá Estátua da Liberdade e pastelaria

A nova megaloja da Havan em Maringá, no Noroeste do Paraná, será inaugurada no próximo sábado (28/02), a partir das 10 horas. A terceira unidade da rede na cidade está localizada na Avenida Colombo, às margens da BR-376.

A loja conta com 10 mil metros quadrados e capacidade para mais de 350 mil itens distribuídos pelos setores. O espaço segue o padrão das unidades mais recentes da rede, com estacionamento para clientes, praça de alimentação e divisão em áreas como casa, mesa e banho, utilidades domésticas, vestuário e eletrônicos.

Além da estrutura interna, a unidade terá a tradicional Estátua da Liberdade, símbolo da marca. O monumento foi instalado na última quinta-feira (18/2), após percorrer 518 quilômetros desde Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

No estacionamento, a loja contará com um diferencial em relação às demais unidades: uma pastelaria. Batizada de Pastel do Zé, a iniciativa mantém o ponto de José Luiz Rodriguez, comerciante conhecido na cidade pelos pastéis que produz há quase quatro décadas.

A nova pastelaria foi projetada por engenheiros e arquitetos da Havan e será inaugurada um dia antes da megaloja, na sexta-feira (27/2), às 15h. Nos dois eventos, o empresário Luciano Hang confirmou presença.

Além da unidade em Maringá, a rede também prevê a abertura de uma nova loja em Curitiba. A unidade, localizada no bairro Cidade Industrial, tem inauguração marcada para o dia 7 de março, às 10h.