Ponta Grossa renova frota com ônibus “Super Articulados” de 23 metros

A cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, está prestes a dar um salto de qualidade no transporte público com a chegada de 40 novos ônibus que começarão a circular no início de março. O pacote inclui 30 veículos convencionais, cinco articulados e cinco “Super Articulados” – estes últimos representando a grande novidade para os moradores.

Os “Super Articulados” impressionam pelas dimensões: 23 metros de comprimento, cinco metros a mais que os articulados já conhecidos pelos ponta-grossenses. Além do tamanho, os novos veículos trazem uma série de vantagens para os passageiros, como capacidade 40% maior, comportando 168 pessoas (contra 120 nos articulados atuais), e acesso 80% mais rápido para cadeirantes, graças à rampa e ao assoalho mais baixo.

A segurança também foi reforçada com a instalação de câmeras de vigilância. O conforto é outro diferencial, com os veículos equipados com eixo direcional para facilitar manobras, além de serem mais silenciosos e menos poluentes. A linha Uvaranas – Centro – Oficinas será a contemplada com estes super veículos, que ainda estão em fase de testes.

Estas 40 novas aquisições se juntam a outros 15 veículos convencionais “Novinhos” que já estão em operação e conquistaram a aprovação dos usuários do transporte coletivo. A popularidade destes ônibus deve-se principalmente à baixa emissão de poluentes, ao funcionamento silencioso e aos diferenciais de conforto, como tomadas USB e ar-condicionado.

A entrega completa da nova frota está prevista para até o final de fevereiro, representando um investimento total de R$ 60,4 milhões na modernização do transporte público da cidade.

Novidades também no terminal de Ponta Grossa

Com a chegada dos novos veículos, o Terminal Central também passa por adequações. Os ônibus articulados e demais linhas anteriormente localizadas na Plataforma 2, ao lado da Avenida Vicente Machado, agora passam a operar na Plataforma 1, próxima à Praça João Pessoa. Em contrapartida, as linhas que antes utilizavam a Plataforma 1 foram transferidas para a Plataforma 2. Os pontos específicos de cada linha, no entanto, permanecem nas mesmas posições relativas de antes, apenas mudando de plataforma.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉