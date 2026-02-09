Havan inaugura nova loja no CIC em março e faz Curitiba liderar número de filiais 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova megaloja da Havan no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) será inaugurada no dia 7 de março, um sábado, a partir das 10h. A unidade, que será a de número 190 da rede, começou a ser construída em setembro de 2025, na Rua João Bettega, esquina com a Rua Senador Accioly Filho.

Com a abertura, Curitiba passa a ser a capital brasileira com o maior número de filiais da Havan. A capital paranaense foi, inclusive, a primeira cidade a receber uma loja da rede, em 1997.

A nova filial está na fase final de obras. A estrutura principal já está concluída e a fachada, inspirada na Casa Branca, já pode ser vista por quem passa pelo local. Nos próximos dias, os trabalhos se concentram na pavimentação do entorno e na demarcação das vagas de estacionamento destinadas aos clientes.

Com área total de cerca de 10 mil metros quadrados, a megaloja segue o padrão arquitetônico da marca e contará com praça de alimentação.

A unidade terá um mix estimado de aproximadamente 350 mil produtos, distribuídos em setores como cama, mesa e banho, utilidades domésticas, vestuário, eletroeletrônicos, ferramentas e outros segmentos.

Para a operação da nova loja, cerca de 200 vagas de emprego já foram preenchidas. Os coordenadores da unidade estão em período de treinamento em filiais de outras cidades. Na inauguração, Luciano Hang confirmou presença e deve atender o público e participar da abertura oficial da loja.